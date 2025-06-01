一個月最多存10萬！他想買房「卻不敢投資」　過來人給建議

▲原PO現在已經開始存錢買房。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想要買房，勢必得先存到一筆錢。近日就有網友發文表示，他其實有意買房，所以便開始存錢，不知道大家都是先投資再買房，還是會因為要買房而無法承受投資風險？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「請問想買房的大家」為標題發文，提到他現在剛開始存錢，一個月大約可以存到5萬元至10萬元左右。不過，他也因為想要買房的關係，而不敢貿然投資。對此他便好奇，大家都是先投資才買房，還是會因為要買房而無法承受其他風險呢？

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貼文曝光後，有網友認為，「按照你現在存錢速度，大概要多久能買到你想要的房子？如果1、2年就可以，那就放定存就好了；如果要5～10年，那就放投資」、「認真回你，剛開始存而已，本金不大，就先都放銀行，考驗自己是否真能一年以上固定每月5～10萬的存」。

也有網友回應，「你講到一個重點，想要快點買房但又不敢投資，所以代表你的屬性會很保守，未來房子買下去你會更保守而什麼都不敢做，所以對你最好的方法就是，找一個沒有風險而且未來是一定會有一筆錢的工具」、「我小資族，靠存錢絕對存不到頭期款，我是靠股票投資累積到頭期款的，一開始買金融股，後來開始買ETF」。