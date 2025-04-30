亞灣特貿三首案動土　興富發投資470億將蓋6棟商辦

▲「亞灣2.0計畫」首件市府招商案「特貿三」，北基地30日動土，由興富發建設投資470億元，建6棟商辦，全案零住宅，主要規劃微型商辦。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件市府招商案「特貿三」，北基地30日動土，由興富發建設投資470億元，建6棟商辦，全案零住宅，主要規劃微型商辦。近年公開露面次數不多的總裁鄭欽天開心的說：「我生於高雄，特貿三動土見證高雄崛起。」

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由高雄市政府攜手台電公司推動的「特貿三北基地公辦都更案」，2021年評選興富發為最優申請人，是特貿三開發案中最快動土的基地。

高雄市副市長林欽榮表示，基地位於林森四路、新光路、成功二路口，面積約3.1公頃，規模媲美「台北101」，前身為台電使用超過40年的倉庫，總投資額初估470億元。

▲特貿三北基地公辦都更案位於林森四路、新光路、成功二路口，面積約3.1公頃。（圖／記者張雅雲攝）

本案規劃興建6棟商辦大樓，總樓地板面積約15.2萬坪，其中地主台電將分回1棟40層商辦、樓地板面積約2.5萬坪。高市府也將分回1棟36層商辦、約3.5萬坪樓地板面積，目前兩者均尚未公布未來用途或招商計劃。

其餘3棟25層、29層、36層商辦，將會切割成小坪數的「微型商辦」，剩餘1棟41層商辦則規畫大坪數產品，合計共92戶店面、2202戶商辦。

▲本案規劃興建6棟商辦大樓，總樓地板面積約15.2萬坪。（圖／記者張雅雲攝）

近幾年鄭欽天相當低調，公開露面次數不多，30日難得到場，致詞時開心分享與高雄的深厚淵源，鄭欽天說：「我出生於高雄自立路的1棟透天厝，在高雄讀書、娶老婆成家然後創業，一路做過行銷公司、營造廠。」

他透露，2000年起興富發將業務拓展至台中、台北等地，但始終未停止在高雄的深耕，興富發在過去10年已成為台灣營建業的龍頭企業，3年前公司市值突破1000億元，現今營收持續朝1100億元邁進，展望未來5年，集團預計達成2000億元營收，並直呼「特貿三的動土，感受到高雄的崛起正從口號變為現實。」

基地名稱 投資團隊 投資金額（億元） 建築規劃 總戶數 樓地板面積（萬坪） 動工時間 北基地 興富發集團 470 6棟商辦 92戶店面、2202戶商辦 15.2 4/30 南之南基地 智匯方舟（國城+高興昌） 151 45層住宅大樓+美術館、29層商辦大樓 5戶店鋪，122戶商辦，392戶住宅，1戶美術館，2戶公益設施 4.3 6月底 南之北基地 星紀元（國揚+台灣人壽） 235 48層雙塔住商大樓、3層樓商場 9戶店鋪，116戶商辦，362戶住宅 5.4 12月底

▲亞灣 2.0 特貿三合計3基地公辦都更。（ETtoday製表）

而另外2塊基地也將在今年動土，南之南基地由國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟公司投資151億元，計畫將興建一棟45層住宅大樓搭配美術館，以及一棟29層商辦大樓，預計6月底動土。

南之北基地則由國揚實業與台灣人壽聯手的星紀元團隊負責，計畫興建2棟48層雙塔住商大樓及1棟3層樓商場，投資235億元，預計12月底動土。

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