弟買房「經濟能力有限」…姊銀彈支援買下車位！25年後慘遭背叛

▲林女25年前出資買下車位，未料竟遭胞弟偷偷變賣。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名林姓女子控訴，先前弟弟林男購屋時能力有限，因此由她出資加購車位，未料多年後弟弟卻背著她與房仲接觸，並將該車位以150萬的價格售出，林女直到家人提醒後才知道，氣得一狀告上法院，請求弟弟返還得利150萬元。台中地院法官審理後，判處林男應給付胞姊150萬元。可上訴。

判決書指出，林男於民國87年購買台中市某處房屋時，因經濟能力有限，難以加購車位，當時胞姊林女得知後，建議由她出資購買車位，並簽立契約載明車位所有權為林女所有，林男也欣然應允。未料25年後，林男卻於112年11月間與房仲接觸，刻意隱瞞姊姊，將該車位以150萬元價格變賣；林女經家人告知後始知上情，憤而找上弟弟興師問罪，林男支吾其詞，最後才於偵查中坦承，該車位的租金都是給姊姊，只是借名登記在他名下。林女因此提出告訴，請求弟弟給付車位出售價金150萬元。

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台中地院法官勘驗雙方契約約定，明訂該車位所有權狀實際是林女付錢購買所得，雖然所有權狀上名為林男，但實際使用權、出售權皆是林女所有即自主；再加上林男偵查中也坦承，因為姊姊有投資，所以車位租出去後，每個月都把2000元租金給她，可見雙方約定車位使用權、出售權均歸屬於林女，林男僅是代姊出租、管理車位。因此，林男未經胞姊同意，即出售車位並獲得150萬元價金，依契約約定應交付於胞姊，法官認為林女提告請求弟弟給付150萬元於法有據，應予准許。全案可上訴。