看房小白「1招數」篩選物件　過來人搖頭：別太懶，快出門

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現代人買房多半會先從平台線上篩選物件，但就有一名網友直言，身為看房小白，幾次實地看房後發現，現場與線上差異極大，讓他懷疑是不是照片都經過美化，所以後來多選有附影片的物件來參考，狀況似乎好一點。但原PO對此還是不放心，忍不住上網求問，「線上看房要怎麼避雷？」話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「線上看房要怎麼避雷？」說他主要是透過線上平台初步挑選房子，覺得順眼後才會安排帶看，「但看了幾次都發現，現場跟平台上的照片差很多。」為了避開這些誤差，他開始挑有附影片的房子，「好像比單純只有照片的物件更好。」也因此他想問問其他網友，線上看房還有什麼需要注意的，才能避開陷阱。

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貼文引起大量共鳴，許多過來人搖頭，紛紛直呼一定要看現場，「多看幾間就會了，你就安排一個週末，網路上挑個5-6間就好，然後約一個仲介請他幫你排時間，你這一整天就看5-6間」、「至少要去房子樓下附近走走」、「影片也有誤差，加上跑很快，360度看的會想吐」、「別太懶，快出門看屋。」

還有網友笑呼，「無解啦！就跟交友軟體照片跟本人一樣，要放上去總是要抓角度好看點」、「房子這種東西很吃當地區位，真的要研究建議親自跑過」、「現場看也會吃鱉了，更何況網路看，即使屋況啥的都很好，很多問題是入住後才會知道」、「只能多看多比較了～有些超廣角鏡頭真的騙很大，親眼去才發現小一半。」