蔡英文鄰居每坪67萬賣河景宅　在地：低於市場行情

記者項瀚／台北報導

前總統蔡英文的永和鄰居，以3228萬元開價求售河景宅，最終以2910萬元成交，打了約88折。在地房仲表示，本次交易成交單價約67萬元，但對比區域行情，略低了一些，正常來說有機會成交7字頭，推測可能是屋主早年取得，帳面獲利高，因此讓利。

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▲前總統蔡英文位於永和的河景宅「漢皇麗緹」 。（圖／記者項瀚攝）

先前《ETtoday新聞雲》報導，前總統蔡英文鄰居掛售永和河景宅「漢皇麗緹」，含車權狀46.67坪，開價3288萬元，屋主早在多年前就以買賣取得，並未出現實價紀錄。

最新實價揭露，該戶成功出售，成交總價約2910萬元，對比開價約是打了88折。進一步觀察本次交易單價，若坡道機械車位以6坪、180萬元計算，成交總價約為67萬元。

中信房屋頂溪中正加盟店長陳柏均表示：「漢皇麗緹鮮少出現交易，上一回成交已是2年半前的事情，因此缺乏實登逐年墊價的效果，本次成交為12樓戶具河岸景觀，社區屋齡又在17年以內，還是出自永和當地指標建商之手，成交單價67萬元略低於區域行情。」

陳柏均認為：「以區域行情來看，加上該戶屋況也不差，成交價價應可抓在7字頭，至於議價率11.5%方面，推測可能是屋主早年取得，帳面已有不少獲利，因此在當今市況較低迷之際，願以讓利的角度出售。」

▲「漢皇麗緹」社區鮮少交易、釋出。（表／記者項瀚製）

觀察該區環河東路第一排的其他社區，像是屋齡更高的「銀河水都」、「環東極品」在去年都已出現7字頭行情，另外永和其他區塊的河景新案甚至有百萬單價行情。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「如今市況不好，但第一手的建商、代銷的新案價格比較硬，因為還能撐，也得對過去的已購交代，而二手場依每位屋主的不同狀況，可能是早年取得讓利、也可能是快交屋要被斷頭等等，比較有機會撿到便宜，以平均值來看，議價率普遍都可以達到1成，有談有機會。」

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