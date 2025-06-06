日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！她傻眼：能幹嘛　內行揭貼心用途

▲日本鄕下旅館提供的牛皮紙膠帶，讓一名日本民眾感到十分不解。（圖／翻攝自X／Asuka_Shiromaru）

記者王麗琴／綜合報導

出國旅遊不少飯店、旅館都會提供備品，但你有看過提供牛皮膠帶的嗎？一名日本網友到日本鄉下一間老字號旅館住宿時，她在備品中發現一捲牛皮紙膠帶，卻想不出它有何用途，於是拍照PO網詢問，意外引發網友瘋猜；其中有內行人表示，牛皮紙膠帶是為了「抓蟲」。

日本熱愛旅遊的網紅「しろまる最北日記」，在X（原推特）上擁有超過29萬粉絲追蹤，近日她分享自己去鄉下旅遊，選擇住宿一間老字號旅館，由於過去她住過的旅館所提供的備品都大同小異，但這次她在房內發現提供一捲牛皮紙膠帶，讓她想破頭都不解什麽狀況需要用到它。

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「しろまる最北日記」在貼文中附上牛皮紙膠帶的照片，詢問網友是否知道答案，「大家知道這是用來做什麽的嗎？」

貼文吸引上百人回應，網友紛紛猜測其用途，「用來黏毛孩的毛？」「抓蒼蠅的嗎？」、「是不是擔心旅客買太多伴手禮，給他們封箱寄送使用？、「第一次看到耶，好特別喔」。

留言中有去過日本偏鄉旅遊的人跳出來解惑，表示也有遇過飯店提供一捲牛皮紙膠帶，並有附上說明；原來飯店提供的牛皮紙膠帶是用來「驅蟲」，由於日本部分鄉下會有椿象出沒，主要用途是讓客人用來抓椿象，因為椿象身體有臭腺構造，受驚會分泌出臭液，不慎碰到會造成皮膚灼熱或潰爛，噴濺到眼睛最嚴重還會失明，所以旅館提供此物，避免旅客徒手碰到椿象，考慮週到外也十分貼心。