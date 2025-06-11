約隔天看房「還沒看就被租走」　他愣：新北房太搶手！一票點頭

▲原PO驚呼「新北的租屋好搶手！」（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

雙北房價高，不少人會選擇以租代買，存夠頭期再買房，就有網友指出，看到了喜歡的租屋處，跟房東約好看房時間，結果卻被告知已經被租走了，迅速找了第二間，結果也被告知「已經租出去了」，他傻眼表示「還是1萬5的套房欸，租屋太搶了吧」。貼文曝光，一票人爆共鳴。

有網友在PTT發文，分享在新北市尋找租屋的困難，看到不錯的房子，跟房東約隔天晚上看房，結果還沒看到就被租走了，又找到另一間房，跟房東約時間時才知道，當天已經被租走，房屋被搶租的情況令他驚訝。原PO指出，即便是租金高達15000元的套房也迅速被租走，並抱怨許多房子需要符合社會住宅資格，「我就不符合啊，新北租屋變這麼競爭嗎？」

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貼文曝光，不少網友點頭，真的很搶手，「大台北租屋都很競爭啊，我已經要離開了」、「真的，房東漲房租還是被秒殺，沒想到大家這麼有錢」、「15000新北，真的搶手」、「台北市更難租，因為停車位更難找」、「沒聽過隔天才看的，當天就要看好嗎」、「板橋更搶手」、「你會考慮去看的，人家也會」、「租屋就是戰爭，要搶很快」、「開高價還是一堆人搶著ˊˊ租」。

據物價統計資料庫統計顯示，去年的房租指數年增率達2.45%，指數年增率寫下28年來新高，反映近年市場房租上漲趨勢。從1999~2021年每年房租指數的年增率都不到1%，2022年年增1.68%、2023年年增2.16%、2024年則是年增2.45%，從2022年以來租金漲勢最為明顯。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，「2024年租金漲勢最明顯，是因為4月份電價調漲，加上銀行讓房貸與利率脫鉤，同時高漲的房價讓許多民眾以租代買，無論是成本面或是供需面，都對市場產生極大的壓力，自然也牽動房租指數爆漲。」