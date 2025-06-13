雙薪10萬「只能擠婆家」　人妻爆感慨！全場吵翻了：幹嘛結婚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和丈夫雙薪共10萬，由於買不起房子，只能一同住在婆家，老公也會每個月補貼公婆1萬元，而平時三餐全都自理的她不禁感慨，「吃得飽餓不死，但想要過更好真的很難。」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她月薪3萬出頭，先生月入7萬、每個月會給她1萬元，由她負責孩子的早餐、衣服及零食，「我三餐都自理，不和公婆吃飯，只有先生和孩子吃公婆的；而先生也會補貼婆婆1萬水電費和中餐錢。」

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原PO坦言，以他們的收入，根本買不起房子，只能住在婆家，「這種婚姻就是加減過日子，也沒有其他更好的規劃，先生願意給我1萬我要感恩了，不敢有別的要求，畢竟錢是他賺的。」

最後，她也苦笑直呼，「我跟婆婆住，不知道的人還以為我多幸福、沒房貸，然後覺得先生很會賺錢，可是也不是都給我啊！」

PO文掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「我老公一個月9萬，他自己只留1萬，其他錢全部都讓我打理運用，那我老公還不錯」、「到底結婚要幹嘛？」「沒事的，很多老公都不付的」、「跟豬隊友好好溝通，若真無法溝通，就該想想要不要換隊友」、「7萬其實不多，老公有給就很不錯了啊！反觀我老公，要繳房貸、車貸，還有他自己的開銷，已經沒多餘的錢給我，妳應該趁年輕好好規劃，讓自己增加收入才是」。