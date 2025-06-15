看十幾間房都沒出手「房價60萬→90萬」後悔爆！他嘆：不如亂買

▲好友看了幾十間房仍下不了手。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆動輒幾百、甚至上千萬的買賣，而且一住可能就是一輩子，自然每個細節都要講究，一名網友表示，好友想買房，陸陸續續看了幾十間房，各種類型都看過，但都沒有滿意的，遲遲下不了手，房價一路從60萬漲到90萬，「與其看個幾十間，不如隨便亂買還比較好？」貼文引起熱論。

有網友在PTT發文，「看幾十間房是不是沒有意義？」朋友一開始對買房相當積極，從中古屋到預售案，從大樓到華廈，幾乎市面上各類產品都看過，因為不想貿然做出錯誤決定，認為「多看、多比較」才能挑到最適合的物件，於是遲遲沒有出手。

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沒想到，房價卻不斷上漲，起初一坪只要60萬，現在已經漲到90萬，好友最近甚至放棄不看了。原PO直言，當初60萬的時候就應該買下來，「買個低樓層、暗廳這種有缺陷的物件，也比單價漲了30萬卻還在租屋強吧？是不是代表與其看個幾十間，不如隨便亂買還比較好？」

底下網友熱議，「以前房價根本不會漲，所以沒人會緊張」、「看得上的買不起，買得起的看不上，結案」、「看太慢，不是看太多，不知道自己要什麼才會一直看，知道的人看完當天直接下斡旋」、「目標沒鎖定好、沒確認好，看一百間也沒用」、「一年看兩間，看五年就60到90了，代表他對房子本來也沒啥需求，不急就會變成你在挑產品」。

也有網友認為，多看幾間很正常，「看多了比較知道自己要什麼」、「我們看了2年半，中間斷斷續續，看了應該超過50間，慢慢修正需求最後有買到」、「還好吧，我也看三十多間阿，大概看9個月左右」、「在短時間內狂看，是快速理解一個區域行情的辦法，你立刻知道多少錢可以買到怎樣條件的房子」。