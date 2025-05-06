AI智慧賞屋新體驗　限時抽賞屋禮

▲東森房屋即日起推出「完成問卷預約賞屋抽好禮」活動。

圖、文／東森房屋提供

隨著科技日新月異，購屋流程也進化升級。東森房屋即日起推出「完成問卷預約賞屋抽好禮」活動，凡於5月5日至5月20日活動期間，掃描QR Code加入官方LINE帳號並完成賞屋資料表單填寫，即可參加抽獎，有機會獲得Jo Malone香水100ml x 2組、東森E幣600元x5組，讓您在尋找理想居所的同時，也能享受香氛帶來的愉悅心情喔。

本次活動結合「AI賞屋系統」服務，導入智能演算與一鍵煥裝功能，協助購屋民眾根據自身需求快速找到合適物件，並預覽未來居家的裝修樣貌。透過數位化操作流程，從線上選屋到實體賞屋一次到位，大幅提升效率與便利性。

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東森房屋業務行銷處經理葉沛堯表示：「我們持續導入AI科技來優化賞屋流程，讓消費者在尋找理想住宅的路上更加輕鬆省時。本次活動，不僅整合豐富的房源資訊，還搭載AI一鍵煥裝功能，協助消費者快速預覽裝修效果，進一步縮短決策時間。同時也透過預約賞屋抽獎機制，鼓勵民眾積極踏出購屋第一步。誠摯歡迎有置產計畫的朋友踴躍參加，東森房屋將全程陪伴，與您一同築夢成家。」

參與活動只需簡單二步驟：

1. 掃描活動QR Code，加入東森房屋官方LINE帳號

2. 填寫賞屋資料，啟動AI智能賞屋推薦，就能參加抽獎，好禮等您拿！

東森房屋持續透過創新科技打造更貼近使用者需求的賞屋體驗，邀請所有有購屋需求的朋友把握機會，搶先體驗AI帶來的未來賞屋新趨勢。

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