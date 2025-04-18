防堵詐騙責無旁貸　東森房屋積極守護民眾不動產交易安全

▲賴清德總統親臨現場，宣示政府打詐決心。

圖、文／東森房屋提供

根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，今年以來全台每月詐欺案件數屢創新高，單月損失金額甚至突破70億新台幣，尤以今年3月受理案件高達1萬6千多件最為驚人。AI技術的演進更催生出語音偽造、假影音等新型詐騙手法，對不動產交易安全已構成潛在威脅。東森房屋深知防詐是房仲產業義不容辭的社會使命，因此持續導入多項實務作為，全面強化防詐防線。

在全民反詐騙成為當前社會共識之際，東森房屋於昨（17）日受邀參加2025 ETtoday斥詐風雲論壇，積極響應政府打詐政策。秉持「誠信、守法、在地、專業」的核心理念，東森房屋落實多項交易安全保障措施，全力打造安全透明的不動產交易環境，守護消費者權益，讓買賣雙方更加放心。

▲產官學各界應邀出席，多方協力共同阻詐。

東森房屋副總經理陳財鴻表示，東森房屋與特約地政士密切合作，由總部嚴選兼具專業與經驗的地政士把關交易流程，確認契約條件與產權明確性，避免民眾遭遇人頭詐貸、虛假買賣等陷阱。此外，全面推行履約保證制度，將買賣交易款項交由第三方專戶託管，防堵金流異常風險，不僅保障從業人員日常作業，更保障買賣雙方的財產安全。

在制度推動之外，東森房屋亦積極落實內部控管，全台加盟與直營門市均定期接受總部稽核與輔導，從營業流程、簽約文件、客戶服務等面向落實風險控管，確保每一位仲介同仁皆具備反詐意識與專業能力。

面對科技詐騙升級趨勢，東森房屋不僅自我要求，持續透過AI工具打造堅實的房產交易安全防線。未來，也將持續配合政府推動的打詐政策與防詐教育等措施，並透過定期教育訓練與公開資訊宣導，讓消費者在交易每一步都能感到安心，讓民眾在「買得安心、住得放心」的環境下，實現人生重要的置產目標。



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