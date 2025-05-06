昔LV旗艦店空租7年　終迎百萬等級租客

▲曾經是全台中最貴的店王，位於SOGO百貨旁整棟店舖，近期高檔健檢醫療中心以身價百萬元成功出手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾經是全台中最貴的店王，位於SOGO百貨旁整棟店舖，就是以月租金200萬元租給「LV旗艦店」，後續也以160萬元月租金租給服飾品牌「GAP」，後續空置7年之久終於迎來重生，據了解，該店面近期已經以身價百萬元成功出租，為高檔健檢醫療中心出手。信義房屋專家表示，現代人已將預防醫學當作日常，更需要好的場所、好的服務。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於西區核心，台中昔日最貴的台中SOGO商圈，近期在勤美商圈、草悟道商圈逐步火熱後，SOGO商圈旁昔日整棟最貴的店王，也傳出好消息，以貼近百萬元租金成功找到租客。

▲該棟樓位於西區ＳＯＧＯ商圈核心，輝煌歷史曾創下歷史天價200萬元租給精品業開設「LV旗艦店」成為店王，後續也以160萬元月租金，分租1~3樓給服飾品牌「GAP」。（圖／記者陳筱惠攝）

過去該棟樓輝煌歷史可不少，曾創下歷史天價200萬元租給精品業開設「LV旗艦店」成為店王，後續也以160萬元月租金，分租1~3樓給服飾品牌「GAP」，不過品牌相繼撤出，一樓三角窗門面就一路長達7年。

經查，該棟店王是佳醫資產管理事業股份有限公司持有， 2015年11月時，佳醫資產以4.09億元將該棟土地面積176坪、建物941坪的黃金角店收入帳內，在大型品牌撤出後，該棟樓則由佳醫美人診所進駐高樓層。

如今該棟樓B1～2樓佔地面積約300坪店面，驚傳已有業者正在整修，即將進駐開業，據知情人士表示：「承租的業者為高級健檢中心，具備醫療體系背景的業者，會看中無非是該地點屬於SOGO商圈蛋黃區大型街邊店，加上人口密集度夠，對於醫療、健康相關的需求增加，以300坪的使用面積來說，行情貼近百萬元跑不掉。」

▲據悉，承租的業者為高級健檢中心，具備醫療體系背景的業者，目前已經在裝潢中。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅昔日店王要開展搶健康商機，2021年原李方集團持有的「皇家季節酒店台中中港館」以5.88億元售出給媚登峰集團，時隔4年，整棟樓也換上長春藤預防醫學健康管理的布條。

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該區段座落西區、北區等人口相對密集處，而區域住戶年齡層也相當注重養生、健康，飯店轉型為健康產業、昔日精品店轉型健檢診所，且現代人已將預防醫學當作日常，更需要好的場所、好的服務，商業模式轉變確實可以創造出新的商機，且未來台灣大道上還有捷運藍線議題，大眾運輸的普及將替周邊難停車的硬傷帶來另一波客群。」

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民

信義房屋更多相關新聞