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「貓下去」租双聖舊址開新店　房東茹絲葵月收租估30萬

▲▼ 貓下去,民生東路,麥當勞 。（圖／記者項瀚攝）

▲知名餐酒館「貓下去」再開新店，承租隔壁轉角處、麥當勞樓上7樓的「双聖西餐廳」舊址。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

知名餐酒館「貓下去」10年前插旗「双聖西餐廳」敦化北路舊址，如今二度插旗双聖舊址，就在隔壁轉角處，也就是敦北、民生交叉麥當勞樓上7樓，將打造早午餐店。該店面房東大有來頭，為茹絲葵食品企業，專家推估每月租金約30萬元左右。

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敦化北路「貓下去」為知名餐酒館，生意相當好，近日老闆陳陸寬在臉書發文：「10年前，我們很大膽的接下了敦化北路上原本是双聖美式餐廳的舊地，打造了貓下去敦北俱樂部。」

陳陸寬說：「是意外與機緣的加總，10年後我們再一次租下了一間原本的双聖美式餐廳，就在隔壁的轉角處，將打造為貓下去民生早午餐。」

事實上，過去《ETtoday新聞雲》就曾報導「双聖西餐廳民生店」悄歇業，位於麥當勞民生店的樓上7樓，房東其實是双聖自己人，為茹絲葵食品企業公司，於2002年買進，而茹絲葵、双聖品牌都屬赫士盟集團代理。

當時，赫士盟集團表示：「双聖民生店暫時停業，未來有可能重新開業，目前還不確定，但至於對外招租以及為何歇業，並無透露說明。」

據了解，該店權狀面積達165坪，月租開價30萬元。記者致電「貓下去」老闆陳陸寬，他表示：「目前正在籌備中，希望可以在8~9月開幕，租金價格跟30萬元差不多，但細節就不便透露了。」

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示：「該店點位相當精華，位於敦化北路、民生東路交叉，可說是區域地標，附近又有許多辦公大樓，即便店面位於7樓，但開設餐廳仍是相當適合的選擇。」

▲▼ 貓下去,民生東路,麥當勞 。（圖／記者項瀚攝）

▲「貓下去」餐酒館與最新承租的早午餐店，兩處僅相隔100公尺。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「貓下去」餐酒館與最新承租的早午餐店，2區僅相隔100公尺，之所以開得那麼近，推測主要是因爲兩種不同的餐飲型態，能發揮集中性，對再增加品牌知名度具加分效果，彼此互相拉抬，且在餐飲業缺工的情況下，也能彼此支援，高階管理人員也可能互通，增加營運彈性、減低管理成本。

租金方面，邱鼎峯指出，區域超過30年屋齡的中古商辦每坪約2000元，若以165坪來算，月租可能就抓在30萬元左右，但若租客仍需考慮裝修翻新成本，也可能會在略低一些。

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關鍵字：貓下去餐酒館早午餐麥當勞店面租金開店双聖顥天國際邱鼎峯

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