之後會到北部工作「要買套房or租屋？」　網曝現實面：不好賺

▲原PO想知道，他現在應該買個小套房，還是租屋就好？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果之後會換地點工作，要不要先買小套房？還是就先租屋呢？近日有網友發文透露，他未來很有可能會到北部生活，因此便想知道，現在他應該先買小套房，然後日後再租給別人？還是應該直接租屋，並開始存錢呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「買房或租房建議」為標題發文，提到他的年薪約50萬元，而目前也存了約莫40萬元。他透露，自己未來到北部生活的機率很大，所以就想知道，他現在應該買房還是租屋？

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原PO說，如果要買房的話，他預算想抓200萬元至300萬元，最多則是400萬元至500萬元，到時候若到北部工作，則將套房出租；而另個選擇就是現在先租屋，並且存錢，之後再直接買一房一廳的房子。

貼文曝光後，有網友直言，「可是200、300萬你能買哪？建議，地點很重要」、「2、300萬，北部買廁所嗎？你有錢我是不反對啦，只是就算是收租也有很多難處，也不是這麼好賺」。其他網友也回應，「建議租屋」、「租屋就好」、「你的頭期款夠買基隆或汐止的套房嗎？銀行光看收支比就會打槍，還是建議租房吧」。