跟長輩同住！買房要選「淡水or桃園」　專家點出2關鍵

▲原PO覺得淡水的房子比較新。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果不考慮通勤時間，住淡水還是桃園好？近日有網友發文表示，因為她的預算有限，所以雖然要到台北工作，但都在看淡水、桃園車站附近的物件，她一方面覺得前者舒服，另一方面覺得後者機能好，因此想知道，她該怎麼選擇呢？對此，信義房屋專家認為，可以依2關鍵來決定。

這名網友在Dcard上，以「淡水到台北及桃園到台北」為標題發文，提到她最近很認真看房子，但因為預算有限的關係，所以目前都考慮淡水或桃園車站附近的房。她透露，淡水的房子比較新，而且格局也算方正，只不過她如果要到台北上班，通勤就要一小時。

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至於桃園車站附近的房子，原PO實際看過後，覺得生活機能比較好，市場、醫院都有，不過大部分都是中古屋，且環境稍微老舊一點。她說，因為會跟長輩一起住，所以她更在意哪裡對老人家比較友善，如果不考慮通勤時間的話，大家覺得住淡水還是桃園，會比較適合有長輩的家庭呢？

▲原PO會和長輩同住。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兩邊都住過，置產的話，建議桃園。淡水用租的就好，根本不會漲，不過桃園也要看地方」、「大學在淡水住四年，本身桃園人，現在也住桃園每天通勤台北上班，感覺桃園還是比較好，機能等等都比淡水來的好一些」、「長輩未來會需要跑醫院的話不推薦淡水新市鎮」、「當然是桃園車站附近，去哪都方便」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，如果與長輩同住，買房就要考慮天氣以及醫療，以後者來說，因為老人家可能會有回診需求，因此相對來說，醫院在附近會比較方便一點，原PO不妨依這兩點來考慮住哪裡。