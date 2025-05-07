九份子200億大案6月進場　預計將是台南住宅最高樓

▲位於台南的九份子重劃區，隨著重大交通與生活機能建設到位，逐漸轉變為推案熱區。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
位於台南的九份子重劃區，隨著重大交通與生活機能建設到位，逐漸轉變為推案熱區，今年大案齊發，包含該區最大案「國王湖」總銷近200億元，完工後將成台南最高住宅大樓，還有「一字得」總銷38億元預計5月底公開，市場相當熱鬧。
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上曜集團董事長張祐銘表示，九份子重劃區位於台南安南區，除南邊有鹽水溪外，重劃區內還有生態河，加上滯洪池公園、帶狀公園等，綠覆率高。區域交通便捷，尤其北外環第3期工程預計2026年竣工，全線通車則於2030年實現，透過北外環道路系統可快速連結台南市區與南科。
此外，九份子近年又有政府斥資2.6億元打造的全民運動會館，預計2026年中旬完工，且九份子國中小2期校舍與地下停車場預計2027年落成，為區域注入長期發展動能。
海悅機構業務部資深經理鄭偉成表示，該區機能日漸成熟，近年吸引不少自住與首購族轉向佈局，逐漸成為剛需新選擇，根據實登，該區新案最高價去年曾創下49萬元。
▲「國王湖」7日動土，總銷近200億元，為九份子最大案，預計6~7月開賣。（圖／記者張雅雲攝）
張祐銘表示，上曜瞄準剛性需求，鎖定自住客群，即使最近受信用管制影響，仍依照原定計畫推案，最新案「國王湖」總銷近200億元，預計6~7月開賣，坪數為42~55坪，為地上38樓，主打外觀設計導入全彩LED立面，媲美台北101的視覺規格，完工後將成為台南最高住宅建築，因位於河岸首排，具景觀優勢，預計單價落在42~55萬元。
張祐銘表示，近期雖有政策、關稅等利空衝擊來客減少，「但成交量沒有明顯降低，每周都有成交。」外界預估，未來成交價有望衝破目前的5字頭房價天花版。
而九份子推案王泰嘉開發，持續重壓九分子，已經推出8案，目前僅剩餘屋，5月底也有新案「一字得」將公開，泰嘉開發經理趙子喬表示，該案總銷約38億元，開價未定，預估維持在4字頭行情。
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