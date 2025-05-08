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含大量細菌！研究：1常見家具「比馬桶髒75倍」　家有毛孩要注意

許多人以為，馬桶是家裡最髒的地方。（示意圖，Photo AC）

▲許多人認為馬桶是家裡最髒的地方。（示意圖，Photo AC）

圖文／鏡週刊

許多人可能以為，浴室是家中最髒的地方，但最新研究顯示，一項每日使用的常見家具竟比馬桶髒75倍——答案是「沙發」。

根據英國《每日郵報》報導，梅爾貝克微生物實驗室（Melbec Microbiology）與家具品牌Sofa Club聯合研究，在6個英國家庭的沙發表面採樣後發現，每100平方公分竟藏有高達50萬8883個好氧中溫細菌（Aerobic Mesophilic Bacteria, AMB），這類細菌常與人體皮屑和食物殘渣有關。

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相較之下，馬桶座上的AMB平均僅為6,800個，廚房垃圾桶為6,000個，沙發的細菌數量幾乎是馬桶的75倍。

研究：1常見家具「比馬桶髒75倍」！　毛小孩家庭要注意

▲沙發的細菌含量，比你想像中的多更多。（示意圖，Photo AC）

研究指出，若家中飼養寵物，細菌數量會進一步飆升，最嚴重的一個樣本來自一戶飼養兩隻貓的家庭，沙發單位面積內檢出高達273萬個菌落形成單位（CFU），甚至發現含有大腸桿菌，顯示可能有糞便污染。

此外，沙發還被驗出金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），這種細菌可能引發食物中毒或敗血症，另外還有黴菌、酵母菌，對氣喘患者與免疫力低下者影響更大。

研究也列出其他骯髒家具，例如工作桌面（5,900 AMB）、筆電鍵盤（5,800 AMB）、電視遙控器（3,700 AMB）與門把（1,800 AMB）等，儘管這些數值都不低，仍遠不及沙發的細菌含量。

研究：1常見家具「比馬桶髒75倍」！　毛小孩家庭要注意

▲研究顯示，沙發可能藏有多種細菌，包括大腸桿菌與金黃色葡萄球菌，其中「養貓家庭」細菌量最高，每100平方公分多達273萬個菌落，遠超其他族群。（翻攝sofaclub.co.uk）

Sofa Club室內設計專家莫妮卡普喬（Monika Puccio）指出：「沙發是僅次於床的第二常用家具，但卻經常被忽略清潔。我們會定期洗床單，卻很少清洗沙發。」

她建議，平時可用乾布擦拭沙發表面，避免污漬殘留。若要進行深層清潔，可灑上小蘇打粉靜置20至30分鐘後，再用吸塵器吸除，達到消臭與去污效果。可拆洗的沙發套也應定期清洗並晾乾，以防黴菌滋生。透過簡單的清潔習慣，就能有效減少細菌風險，維護居家健康。

最髒家用物品排行榜

每100平方公分測得的好氧中溫細菌（AMB）數量如下：

  1. 沙發：508,883 AMB
  2. 馬桶座：6,800 AMB
  3. 廚房垃圾桶：6,000 AMB
  4. 書桌：5,900 AMB
  5. 筆電鍵盤：5,800 AMB
  6. 遙控器：3,700 AMB
  7. 門把：1,800 AMB


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