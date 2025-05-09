李多慧全中文拍影片　曝決定搬家「2大原因」嘆：台灣的家好貴

▲李多慧。（圖／翻攝自李多慧IG）



記者施怡妏／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧憑藉亮眼外型及精湛舞技，在台灣擁有極高人氣，來台發展2年的她，近期簽下租屋長約，正式告別舊家，7日上傳新片，大方公開搬家的2大主因，家裡的東西越來越多，需要大一點的房子，加上想要找租約久一點，並透露之後打算在台灣買房，不過台灣房價高，近期展開「省錢大作戰」計畫。

李多慧日前上傳Vlog影片，挑戰全中文拍片，提到第一次搬家時，還擔心空間太大不適合一個人住，但隨著粉絲送的禮物，以及個人私服一天天變多，現在反而覺得家變得太小了。她提到，由於舊家只簽一年租約，為了日後在台買房的計畫，認真想搬家，也想找租約久一點的地方。

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▲▼李多慧未來想在台灣買房。（圖／翻攝自李多慧YouTube）



李多慧透露，在找房的過程中，發現「台灣的家很貴」，為了達成目標，近期展開「省錢大作戰」，看到喜歡的東西也不輕易購買，看到喜歡的名牌也放棄不買了，並對自己喊話「李多慧，妳要認真努力，以後才能買房子！」

事實上，李多慧日前才在Threads發文公開新家格局，自己非常滿意，並興奮表示未來一定要親手將新家「佈置得漂漂亮亮。」除了分享搬家進度，李多慧也提到一件令她感到好奇的文化差異，她發現在台灣，多數出租房都會附上基本家具與家電，這不僅讓她覺得很新鮮，也讓她感到「什麼都有很方便。」