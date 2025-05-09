低總首購型中古屋「仍是賣方市場」　中和房仲點名3大商圈





▲中和區房仲觀察，只要是供給量小的舊市區，又位於首購熱區，且符合低總價主流產品，仍是賣方市場（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房市買氣不佳，議價率提升，進入買方市場。不過，新北中和房仲表示，雖然現在置產族、換屋族呈現觀望，但首購族仍具購屋需求，因此觀察只要是供給量小的舊市區，又位於首購熱區，且符合低總價主流產品，價格沒有鬆動，需求還是大於供給，仍可形容是賣方市場。

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東森房屋中和環球店長李孟龍表示：「去年919央行打炒房衝擊房市交易量，今年Q2房市已有逐漸回溫態勢，如今又來川普關稅，使得股市出現震盪，但觀察目前市場狀況仍比去年底還要好，簡單來說就是川普關稅衝擊房市的程度，沒有去年919選擇性信用管制來得那麼劇烈。」

李孟龍接著強調：「從現在的市場狀況來看，多屋族、置產族確實觀望，不太會出手，換屋族也還在等待時機，但首購族群還是持續進場購屋，因為他們有實質剛性需求，從去年919開始觀望，到現在也半年多了，不能再等了，因此一些低總價中古屋仍有市場。」

李孟龍以新北市中和區為例：「低總價熱區包括捷運中和站、南勢角站、環球購屋中心商圈，4~5字頭就能買到公寓產品，3房總價約1200~1500萬元；5~6字頭則有機會買到中古大樓，2~3房總價抓在1400~2000萬元。」

李孟龍認為：「這3大區域都不是重劃區，因此供給量偏低，目前整體成交價僅微幅修正，而若是符合低總價的主流產品，價格則完全沒有下跌，這類型產品賣得人少，買得人還存在，甚至可以形容是『賣方市場』。」

▲中和區本就是雙北的首購熱區，開車、騎車到北市不遠，且公車與捷運網絡密集。（圖／東森房屋提供）

李孟龍表示，中和區本就是雙北的首購熱區，開車、騎車到北市不遠，且公車與捷運網絡密集，除了現有的中和新蘆線、環狀線之外，未來還有萬大線，總共3條捷運系統貫穿中和，在新北市來說頗為難得。

另外，李孟龍表示，由於中和人口密集，也反映出生活採買機能佳，除了有多個熱鬧商圈，還有好市多、環球購屋中心等大型商場，生意都非常好，而人口也正是支撐房市最重要因素之一。

▲李孟龍表示，東森房屋中和環球店在地經營2年，提供各種社區服務，贏得好口碑。（圖／東森房屋提供）

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