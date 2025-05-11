住宅區「底價20.4萬」！　彰化縣政府公告代標售37標土地

▲彰化縣政府代為標售住宅區土地，底價最低20.4萬元。。（圖／彰化縣政府地政處）

記者許凱彰／綜合報導

彰化縣政府代為標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，即日起至2025年7月29日止公告3個月，受理本次共公告37標土地，其中本次標售底價最便宜的為伸港鄉伸東段735地號，面積20平方公尺、價格20萬4000元；價格最高的則是位於花壇鄉溪北段315地號，面積7572平方公尺特定農業區農牧用地，底價5438萬8137元。

彰化縣地政處公告表示，本次共公告37標土地，標售底價最便宜20萬4000元是第25標伸港鄉伸東段735地號，為都市計畫內住宅區、面積20平方公尺、權利範圍40/120，持分面積6.67平方公尺，每平方公尺3萬585元。

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另外，標售底價最高5438萬8137元係第3標花壇鄉溪北段315地號，為特定農業區農牧用地、面積7572.84平方公尺、權利範圍全部，每平方公尺7182元。

▼此次代標售，底價最高5438萬多元。（圖／彰化縣政府地政處）

地政處提到，地籍清理主要是解決臺灣光復初期遺留之權利內容不符，或與現行法令規定不符之地籍問題，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由彰化縣政府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

對此，地政處提醒有意投標人，本次各標號土地除有占用情形外，部分土地有耕地375租約，標售一律按現狀標售，其地上物、耕地375租約及一切應辦手續或占用之排除，概由得標人自理。

地政處說，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，另外有符合規定之優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。