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新莊「無牆」老公寓權狀剩8坪　410萬拍出！專家曝投資人盤算

▲▼ 新莊 。（圖／記者項瀚攝）

▲新莊一處公寓多年前因道路拓寬，被砍掉3/4空間，其中3樓戶連外牆都沒有回填上。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新莊一處公寓多年前因道路拓寬，被砍掉3/4空間，其中3樓戶屋主直接放棄，連外牆都沒有回填上。而該戶流入法拍市場，在一拍就溢價拍出，拍定金額410.8萬元，以僅剩下的權狀8.2坪計算，單價約50萬元，跟區域正常公寓行情差不多。

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新北新莊中華路一段多年前，因政府道路拓寬，徵收土地，使得兩側部分房屋需往後退，就有1棟公寓一側被切掉了約3/4，其中3樓戶沒有把牆壁填回，因此整個僅存的房屋裸露在外，景象頗為特殊。

這3樓戶流入法拍市場，屋齡已達57年，權狀僅約8.2坪，一拍底價395萬元，並順利以410.8萬元脫標，換算單價50萬元，跟一般區域公寓價格差不多。

▲▼ 。（表／記者項瀚整理）

▲新莊「被砍掉3/4」的公寓法拍資料整理。（表／記者項瀚整理）

法拍業者蘇小強表示：「新莊中華路一段過去因道路拓寬實施，不少公寓都被迫退縮、切掉原有建物面積，從地籍圖對照，有些建物甚至是整棟拆掉，也有些建物只切掉一點點，而本次個案因為是蓋橫的，因此切掉3/4後，在使用上會變得困難許多。」

蘇小強進一步表示：「該建物切掉3/4後，只保留了約1公尺寬左右的空間可以使用，廚房可能還在，水源不是問題，但廁所基本上確定沒了，推測其他樓層把外牆填回後，便以絞碎式馬桶取代，仍可作為小套房使用。」

至於本次拍出的3樓戶，蘇小強表示：「從現況來看，現場無牆壁且鋼筋外漏，若沒有再花錢整理，不可能具備自用、收租效益，買家基本上就是看中其未來的都更價值。」

▲▼ 新莊 。（圖／記者項瀚攝）

▲本次法拍戶位於3樓，從現況來看，無牆壁且鋼筋外漏。（圖／記者項瀚攝）

蘇小強表示：「3樓戶土地持分2.99坪，以該區容積率300%計算，加上容積獎勵，可興建建坪18.84坪，假設地主分配65%，可分得12.24坪，再以新案每坪65萬元行情試算，都更後總價值800萬元，可分配到2倍的得標金額，更不用說多年後都更時的價格，得標價當然是相當划算。」

吉田開發建設副總蔡耀德補充，該基地夠大、夠方正，且臨中華路一段道路面寬夠，頗具都更效益，從地段位置來看也相當不錯，生活機能佳，鄰近新莊捷運站、新莊國中，旁邊還有新莊體育場大面積綠地，是開發商會相當有興趣的地點，推案價估可上看7字頭。

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