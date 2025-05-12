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雙北雙捷交會最熱站是它　均價不到6字頭「每天成交3件」

▲捷運景安站生活圈。（圖／記者葉佳華攝）

▲房仲業者統計雙北雙捷交會周邊房市，年成交1321件，等於平均每天成交3件以上。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雙北捷運站是房價保證，雙捷運那就更是厲害！房仲業者統計雙北雙捷交會周邊房市，發現房價最親民的是頭前庄站，均價不到5字頭；而交易最熱絡的是景安站，年成交1321件，等於平均每天成交3件以上。

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永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整近1年台北捷運已通車的雙捷交會站周邊房市價量（包含大樓、華廈、公寓、透天），其中頭前庄站周遭平均房價不到5字頭，是價格最實惠的交會站；而買氣最熱的交會站在景安站和新埔站，有破千件交易。

頭前庄站每坪均價49.4萬元，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「頭前庄站有環狀線、中和新蘆線行經，交通相當便利，生活機能上還有IKEA及不少連鎖超市、商場，生活採買便利。」

陳金萍說：「雖然頭前庄站位於新莊重劃區邊緣地段，但對於預算有限、仍希望享有交通與生活機能的購屋族來說，仍具備不錯的吸引力。」

▲▼ 。（表／記者項瀚攝）

▲台北捷運已通車雙捷交會站近1年房市價量。（表／記者項瀚攝）

台北捷運交會站中，景安站買氣最熱，近1年交易量高達1321件，等於平均每天成交3件以上。陳金萍表示：「景安站連接中和新蘆線與環狀線，交通便利，且周邊商家密集、生活機能成熟，採買、學區、醫療和休閒等需求一應俱全，且房價親民，吸引大量首購族與通勤族進場，成為購屋熱區。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「景安站周圍大樓小宅社區多，總價低，是雙北小資族的好選擇，因此拉高成交量，而不少買方確實是看中該區交通便利性，觀察環狀線在2020年1月通車之前，詢問度頗高。」

新埔站周邊住宅交易量也突破千件，高達1069件。陳金萍指出：「新埔站為板南線，也能站外轉乘環狀線新埔民生站，兩捷運線的交會樞紐帶，進入北市僅需5分鐘，與板橋站也僅一站之隔。」

陳金萍進一步表示：「站與新板特區共享生活圈，周邊商圈機能成熟、學區資源齊備，提供良好交通與居住條件，因此也成為建商近年推案熱區之一，也因鄰近台北市，加上房價相較於北市親民，受到不少購屋族青睞，房市交易熱度居高不下。」

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關鍵字：捷運雙捷運交會房價雙北永慶交易量買房

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