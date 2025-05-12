澄清湖新案標榜1100萬買景觀2房　建商嘆：晚半年開賣差很大

▲高雄澄清湖特定區因景觀獨特，成為高雄房市不敗區域，該區大樓有無景觀價差2成。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄澄清湖特定區因景觀獨特，成為高雄房市不敗區域，該區大樓有無景觀價差2成，景觀大樓均價約36萬元，在地建商表示，去年金龍風暴後，房市買氣急轉直下，原本規劃為「第2戶度假宅」，現在市場只剩首購族開了無敵星星可購屋，大嘆晚半年開賣，景氣差很多。

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澄清湖周邊一直都是高雄傳統的豪宅聚落，因為鄰近圓山飯店、高雄長庚醫院、文山特區，具有「離塵不離城」的特性，加上澄清湖具調節微氣候功能，區域休閒機能發達，也吸引許多企業主在此購屋當成度假宅。

過去周邊推案以大坪數景觀宅為主，近年開始有建商規劃首購、換屋型產品。華雄建設董事長劉文城表示，目前該區大面積住3土地，單價約60~70萬元，且超過千坪的基地堪稱一地難求。

龍登建築機構董事長戴嘉聖表示，該區房價也不便宜，有無景觀價差1~2成，景觀宅實登均價每坪也要36~37萬元。像是「華雄天地」規劃27~65坪、2~4房產品，戶戶都是澄清湖景觀第一排，最低總價門檻1100萬元。「永信澄光」規劃24~61坪、2~4房，去年央行祭出信用管制前，曾出現40.7萬元的區域最高價。

▲澄清湖特區具備景觀優勢，過去周邊的推案主要以大坪數景觀宅為主，近年開始有建商規劃首購、換屋型產品。（圖／記者張雅雲攝）

劉文城表示，「華雄天地」興建時間長達5年半，從房市景氣好蓋到央行祭出第七波信用管制，原本規劃「第2戶度假宅」，去年919後受到政府貸款限制及關稅信心等影響，房地產市場面臨挑戰，目前房市僅剩首購的剛需族群，換屋型買家貸款難，以至銷售速度放緩，大嘆「晚半年開賣，景氣差很多。」

戴嘉聖表示，美國在關稅戰後掀起貨幣戰，台幣兌美元創歷史最大單日升幅，台幣匯率暴升有機會帶動熱錢湧入，短期以股市率先受影響，至於是否牽動房市買氣「只能等」。

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