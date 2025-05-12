【廣編】「福倉建設機構」厚植實力　南桃園市心超高層雙制震建築地標

▲福倉建設機構祈願為大桃園市區注入更多建築美學與生活品味，打造更宜居的城市，特別選在平鎮啟動指標案、於5月7日隆重舉行動土典禮。

圖、文／福倉建設機構提供

福倉建設機構多年來深耕桃園，始終以溫度生活建築為核心規劃，打造屬於桃園人的夢想家園。福倉建設相信：房子的價值，在於凝聚人心的情感力量，傳承未來的美好；每一建案的規劃皆從居住者人性的需求出發，誠摯希望入住福倉的社區同時，能擁有「住得好感、住得舒適感、住得有歸屬感」的理想家屋。

2025年5月7日，福倉建設機構在平鎮市中心隆重舉行動土典禮，象徵全區眾受矚目的指標大案正式啟動。當天典禮吸引了產官學界代表、在地市民好友以及眾多福倉建設的已購貴賓們前來共同見證這座地標的嶄新篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平鎮市是桃園第三大人口居住城市，在66快速道路與捷運平鎮站（預）的雙重加持下，台灣500大企業有1/3落腳於此，充分展現平鎮市作為國際化大城的潛力。本案基地面積達1002坪，正對7600坪民俗文化公園，社區規劃284戶，超高樓層設計高達21樓，傲視大平鎮城市天際線。休閒公設涵括星級飯店式設施，挑高藝文門廳、四季泳池、星空花園、健身房及童心探索樹屋等多元化的休閒設施，提供比飯店還要舒適度假享樂。全案由瀚悅行銷團隊與嘉宣國際聯合銷售執行，更多產品細節將在公開銷售活動中逐一揭曉，欲知詳情可至接待會館搶先體驗平鎮市中心最美的公園新地標。