社宅在「台北信義區」！　興建11F正式上梁...預計2027年底完工

▲台北市信義區松信社會住宅將提供90戶社會住宅需求。（圖／台北市都發局）
記者許凱彰／綜合報導
位於信義區松信路附近雅祥段三小段357地號的「松信社會住宅」，13日上午舉行上梁典禮，將興建1棟地下3層、地上11層，提供90戶社宅，預計於2027年11月完工、2028年入住。
根據台北市都發局的公開資訊，「松信社會住宅」基地面積約2281平方公尺，將興建1棟地下3層、地上11層建築物，同時也提供90戶的社會住宅需求，住宅房型分為一房型56戶、二房型26戶以及三房型8戶，在公共設施面設置區民活動中心、里辦公處。
「松信社會住宅」基地位置雅祥段三小段357地號位於松信路、虎林街120巷口，工程在2022年10月決標，2023年3月正式動工，預計2027年11月完工、2028年入住。
▲台北市信義區松信社會住宅正式上梁。（圖／台北市都發局）
台北都發局表示，社宅規劃綠蔭廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩；並取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙等標章認證，同時並結合公共服務空間，設置區民活動中心與里辦公處空間。
不僅如此，社宅另規劃67席汽車停車位、82席機車停車位，開放社宅住戶與市民抽籤租用（周邊里民提供停車租金優惠），形成新的住宅型態，透過新的都市定位、在地性及社區連結性，營造良好都市環境。
讀者迴響