拒繳「幽靈租金」成話柄　專家籲租客1招保權益

▲番仔路自救會集合在地多戶居民，站出來直指在地建商透過代理人蠶食鯨吞約2甲的家園，連歷年房租都向住民索討，實在已經走投無路。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中太平「番仔路」扯了近半世紀的居住角力，住戶主張租客「優先購買權」卻被地主反批多年不繳租金「零元爽住」。專家直言若房地產權有爭議時，租客可向法院聲請「提存」，若想趁亂不繳租金，恐無法主張「買賣不破租賃」、「優先購買權」等租客保障，將會吵個沒完。

《土地法》專業律師葉恕宏以「番仔路」案為例指出，「牽猴仔」邱男團夥到日本取得「和解書」時就問題橫生，因為邱男聲稱除了新台幣300萬元和解金外，更砸了1.1億元正式購入土地，因此「叫板」居民想行使優先購買權「1.1億先拿出來」，然而邱男自己卻拿不出匯往日本的1.1億元金流與完稅證明，且邱男返台後急著「履行契約」要住戶「拆屋還地」，卻不先處理一般土地買賣中最重要的「移轉登記」，實在是詭異，因此住戶正整合提起團體訴訟，主張「確認買賣關係不存在」。葉恕宏認為，邱男團夥在1987年的移轉登記簡直是「假買賣」，根本沒有資格要求住戶「滾蛋」，「要拆屋還地也是還給最早的地主林家後代吧」他一針見血。

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▲台74快速道路俗稱台中環線，2011年全線通車後帶來川流不息的人潮，也讓周遭農地重劃成為各方覬覦的目標。

葉恕宏指出，如今提出「確認買賣關係不存在」時，由於訴訟標的金額非常高，一律以三個審級4.5年、年息5％標的計算裁判費，因此居民一湊得湊出高達300多萬裁判費，這也讓不少土地官司在「裁判費」就讓人打退堂鼓，「司法是有價的嗎」正義遺珠四散他認為值得商榷。

番仔路自救會發言人林秀芬說，自己努力擠了175萬元，但其他殘存的老弱婦孺是難再「榨乾」生錢，何況多年的官司讓不少人早已散盡家財，目前正以藝術和文創故事募款，「至少不要因為繳不出裁判費被駁回」，她的心願如此卑微。

地政士蔡岳臻則提醒，如今「番仔路」居民被抓住「小辮子」，稱有段時間「沒繳租金」而在優先承購權上站得並不穩當，一般租客如果遇到房東產權不明，該繳的房租可別僥倖「裝傻」，可以到法院申請「提存」，仍按時繳租金，由法院去決定要繳給誰，未來如遇到產權變動，租客也能完整保有「優先承購權」、「買賣不破租賃」等保障。

▲地政士蔡岳臻提醒，如果租客遇到產權不明時切勿心存僥倖不繳租金，可到法院「提存」以確保未來產權移轉時，「買賣不破租賃」、「優先承購權」等租客權利獲得保障。

蔡岳臻也說，土地賣家在簽訂買賣契約時，如土地現有「地上物租客」，無論是「租地建房」或「直接租房」的租客，都建議地主以「雙掛號」書面徵詢租客願不願意拿這筆錢出來買，也別忘了在買賣契約中加上「如遇行使合法優先承購權則無條件解約」，否則為了合《土地法》規範卻毀了契約面臨求償，得不償失。

蔡岳臻直言，過去土地「不值錢」，大地主租地甚至無償給佃戶住房的情況非常常見，但「請神容易送神難」，日後土地值錢了要開發，地上物居民往往強烈還擊，這時就考驗開發商的智慧。他舉例，依照太平「番仔路」現況分析，建商整合重建後效益30倍起跳，若能在社區一隅蓋個平價公寓，安置好這些現有居民，整合開發是更加迅速容易，否則拖延的時間成本，又平添社會嚼舌話柄，實在沒必要。

CTWant詢問長億集團對此事的回應，對方由地主代表張朝欣出面說明，並喊冤說，邱男年事已高，只希望在有生之年趕緊處理好土地整合，若和解者地主也都有提供拆遷補償，不會追討房租「不當得利」，且此案已經歷多重審級救濟，依法拆除站得住腳，地主已盡最大可能溝通，希望圓滿處理；台中高分院則強調，此案終極判決並不在台中高分院，聲請人與相對人循救濟管道處理，予以尊重。

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