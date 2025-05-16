NOVA重返高雄成商圈焦點　在地傳對面MOTEL加速改建

▲文山特區是高雄最知名商圈，甚至部分熱門路段一店難求，NOVA資訊廣場時隔多年，重返高雄就選在文山特區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

文山特區是高雄最知名商圈，甚至部分熱門路段一店難求，NOVA資訊廣場時隔多年，重返高雄就選在文山特區，對面的麗馨汽車旅館2023年由鼎宇建設以12億元入手，近期在地傳出即將改建，對此，建商親曝，尚無規劃，租約到2029年。

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「麗馨汽車旅館」，2023年鼎宇建設以12億元成交，地坪1201.56坪，換算單坪地價達100萬元，至今仍是文山目前最貴土地最貴單價。（圖／記者張雅雲攝）

NOVA資訊廣場目前全台共有5家分店，1990年代曾進軍高雄新堀江，2017年高雄最後一家分店結束營業後，全面撤出高雄，至今已8年。時隔多年，NOVA資訊廣場選在文山特區開設旗艦店，該店租賃實登未公布，基地面積685.4坪，為地上2樓，屋齡18年，使用面積約968坪，之前屋主開出月租金70萬元招租，在地仲介預估，承租金額大致落在60~70萬元。

NOVA透露，相對以往3C賣場開在傳統電腦街，此次回歸看準文山特區民眾消費力以及熱門商圈效應，因此全台第6家分店選在該區展店。

▲文山特區是高雄重要交通樞紐，人口密度高，因腹地小發展迅速。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，文山特區是高雄重要交通樞紐，人口密度高，因腹地小發展迅速，區域內最大特色就是生活機能發達，隨人口不斷移入，吸引各大知名連鎖品牌、餐飲店家等進駐。

近年房價也出現飆漲，目前預售案價格已經逼近5字頭，NOVA對面的「麗馨汽車旅館」，2023年鼎宇建設以12億元成交，地坪1201.56坪，換算單坪地價達100萬元，仍是文山目前最貴土地最貴單價，尚未被超越。

店名 位置 租金 現況 NOVA 文濱路 約60~70萬 高雄旗艦店 麗馨汽車旅館 文鳳路 約70~80萬 租約至2029年

▲文山特區高總價租金店面。（ETtoday製表）

該汽旅目前仍持續經營，不過近期在地人突然傳出將拆除改建大樓。對此，鼎宇澄清，該地目前尚有租約至2029年，現階段完全沒有開發或是改建計畫。

鄭啟峯表示，汽旅租金實登雖未公布，當初銷售時，地主透露每年可收租金924萬元，月租金也要70~80萬元，雖然換算投報率不到1%，但是目前文山三角窗的地價已達100~120萬元行情，以地價來看最高已有2成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！