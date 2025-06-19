租1樓開店「房東550萬賣她」　闆娘1原因猶豫！一票勸買：超佛

▲房東優惠550萬賣給老闆娘。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有在看房的人都知道，同一個建案中，不同樓層的價格常常不一樣，通常樓層越高價格也越高。一名老闆娘表示，租了40年老公寓的一樓開店做生意，近期屋主有意出售房子，開價600萬元，如果滿意的話願意550萬售出，不過老闆娘聽到5樓的住戶，4年前以365萬元購入，質疑房東開價太高，貼文掀起熱論。

老闆娘在臉書「買房知識家」發文，租下40年老公寓1樓開店做生意，開店至今，累積不少熟客，相處也很愉快，最近屋主有意賣屋，原本開價600萬元，特別表示「可以550萬優惠賣給妳」，讓她陷入掙扎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘指出，同棟五樓的太太是熟客，「他們四年前搬來，當時買五樓是365萬，我知道一樓可當店面會比較貴，但價差快200萬...這有沒超出行情比例？屋主開價算高嗎？」她也提到公寓所在的巷道其實不寬，「路寬不到6米，兩台車要左閃右躲才能會車」，空間條件並不理想，不過優點是自家出入口可停車。

貼文曝光，網友認為價格很漂亮，「你不買這價錢多的是其他人買」、「如果可停車的公寓，差3倍都有可能，巷子可會車這價錢不算貴」、「很便宜阿，可以買」、「房東很佛欸」。

還有網友指出，「公寓的1樓都是超級值錢，在一開始購買的時候，1樓的價格本來就比5樓高，而且他說的是4年前，那時候全台房價正好要飆漲的時候，不能這樣去比較，公寓的5樓是頂樓，又老！漏水維修成本又超高，不能一概而論」。