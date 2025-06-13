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隔壁架加壓器害她家大淹水…木家具全毀！鄰只願賠2萬：沒那個價

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲魏鄰架設加壓器不慎導致張女家中大量進水。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名張姓女子控訴，魏姓鄰居日前架設加壓器施作工程，未料卻將出水口設置在張女家中，導致其住家大量進水，木製床板、床座、櫥櫃等均因泡水而損壞；張女經估算後原先求償4萬4900元，雙方在協商時，魏鄰起先允諾，但後續又反悔，表示只願賠2萬，雙方調解宣告破裂，張女只好提告求償。台南地院審理後，判處魏鄰應賠償新台幣3萬元。全案可上訴。

判決書指出，張女控訴魏姓鄰居架設加壓器，但卻將出水口設在她家中，導致住家大量淹水，木製之兩座床板、床座、櫥櫃等因泡水而損壞，除須僱工拆除外，姊姊還要耗費一天無法上班而前往處理，未來更要忍受白蟻侵擾之苦，因此求償損壞物件3萬1100元、僱工拆除工資1000元、姊姊一天無法上班之工資減損2800元、及白蟻保固1萬元，合計共4萬4900元。

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起初雙方在協商時，魏鄰對於張女賠償請求全數允諾，甚至還主動托人撰寫和解協議書，表示願意一次性給付3萬元，未料後續雙方至調解委員會調解時，魏鄰竟當場反悔，表示只願意賠償2萬元，由於與當初協商金額差距過大，張女無法接受，雙方調解宣告破裂，張遂提起訴訟求償維權。

對此，魏鄰在答辯時表示，不同意張女求償4萬4900元，「對於要負賠償責任我沒有意見，但我認為請求金額過高，和解協議書是我擬的沒錯，那只是先擬稿，我認為沒有那個價值，願意以2萬元和解。」

台南地院法官審酌，魏鄰施工不當導致張女住家受損，為不爭之事實，張女請求魏鄰負起賠償責任，自屬有據；法官勘驗雙方未簽立的和解協議書，明確記載「甲方同意支付乙方金額新台幣三萬元整(NT＄30,000)，作為修繕及傢俱潮濕之費用。」認定雙方先前曾就賠償金額達成3萬元之合意，考量賠償項目，以3萬元為本件賠償金額應屬公平，因此判處魏鄰賠償3萬元，逾此部分請求不予准許。可上訴。

關鍵字：房產雲

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