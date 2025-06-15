租屋處為何「不能養寵物？」　房東曝2原因！網有感：你說明不明顯

▲有些房東不願意讓房客養寵物。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有些房東在租屋時，會寫明禁養寵物。近日就有網友發文透露，他過去租屋時，房東都願意讓他養鸚鵡，所以沒有深究禁養寵物的原因，直到近期在找新房子時，才湊巧從其中一個房東口中得知，原來他們禁止房客養貓狗的主要原因，在於氣味明顯、跳蚤問題，不知道大家怎麼想？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「租房禁止寵物的原因」為標題發文，提到他本來就有養鸚鵡，過去租屋時，碰到的房東也都願意讓他養。而最近，他又開始找房子了，這才知道有很多房東所謂的「禁止寵物」，大多是管制貓和狗，其他寵物影響比較不大。

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之後原PO湊巧從某位房東口中得知，他們之所以會禁止房客養貓狗，是因為氣味比較明顯、不易除去味道，再來就是可能會有跳蚤的問題，必須花時間處理。對此，原PO便透露，他之前一直以為房東禁止房客養寵物，是因為怕寵物破壞房子，不知道大家是怎麼想的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會掉毛、排泄物、破壞裝潢、排水孔易堵塞，房東何必沒事找事」、「主要是吵、毛多、講不聽」。也有網友指出，「就味道啊，狗超臭的，貓還好」、「狗狗味道比較重，所以有些房源只禁狗，貓咪沒差」、「就是狗狗氣味啊，那個很難消除」、「主要還是味道吧」、「我以前剛租屋時，一進到那房間我就聞到這間養過狗了，你說味道明不明顯」。