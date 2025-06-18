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盼「關稅、金龍海嘯」反轉房市！他想等8折　1個月後無言了

▲▼新、泰塭仔圳市地重劃區（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友觀察近期房市動態，原本期待關稅、金龍海嘯能讓房價反轉，自己好趁機入手人生第一間房，結果發現，氛圍根本沒之前那麼看空，尤其新北一環價格仍舊挺住，讓他直呼「真的無言」。他感嘆，討論區上隨著輝達傳出設海外總部的利多，讓房市又更添樂觀情緒，好奇「我還要繼續等房市能在五年內打八折嗎？」話題引發議論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「房市好像開始樂觀了= =?」先前本想說要關稅海嘯和金龍海嘯會對台灣經濟產生連鎖效應，進而打擊房市信心，沒想到一個月過去，氛圍根本沒之前這麼看空，「新北這波根本沒明顯反轉」，部分熱門區域甚至價格還往上衝。

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他也提到，近期還因輝達（NVIDIA）來台設總部的話題火熱，似乎更掃房市陰霾。這令他感到相當煩惱，到底還要不要繼續等？「看看房市能否在五年內打八折嗎？限新北一環。」

看到貼文後，就有人秒笑，「我去看二環像中和這種都沒降了 還一環咧！早點睡」、「不是反轉，是台灣人不想賠本賣，也有足夠的存款支撐。除非來個黑天鵝或者利率大升，不然房價是下不去的。與其問要不要等，不如去上課學怎麼挑好物件」、「你最多期待要是有個地方衝太兇，會有人賺太多便宜一點賣。」

還有網友指出，「過了，去年九月到今年一月，有零星的屋主很好砍價，現在的回穩了」、「江翠沒跌甚至還有中古成交創社區新高」、「板橋環河道路蓋好多大樓，過大漢橋轉疏洪道三重兩邊也蓋不少大樓，幾乎都70萬，真是嚇死人了。我買新埔大樓時才12萬」、「你可以拿你的人生繼續等。」

關鍵字：房市新北房價買房關稅金龍海嘯PTT

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