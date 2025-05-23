輝達台灣總部定案！北士科房價等井噴？　專家：為房市注強心針

圖文／鏡週刊

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）正式宣布進駐北投士林科技園區，這項重磅消息不僅震撼科技業，更被視為點燃北台灣房市熱度的強心針。中信房屋總經理張世宗指出，北士科擁有稀有素地、產業聚落與多元公共建設等多重優勢，輝達選擇落腳於此並不意外，未來也預期將為區域房市帶來三大影響。

張世宗指出，台北市土地開發已趨近飽和，近年已難見規模完整的新興重劃區，北士科因此被稱為「台北市最後一塊素地重劃區」，具備高度話題性與長線增值潛力。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則表示，輝達最後花落北士科，該區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。

「以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是一劑強心針。目前該區域新案供給不多，且推案時間在2022下半年，房市當時已經疲軟，促使許多擁地的大型建商暫緩推案，本次應能有效去化區域案量，甚至再掀新行情。」徐佳馨說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張世宗指出，隨著北士科新案房價已經突破百萬大關，也有望加速石牌、北投、士林等地的老舊社區進行都更整合，另外，部分具備交通優勢且房價值更親民的周邊區域，如社子島、三重、蘆洲及淡水等地，也有機會成為科技新貴購屋與租屋的外溢熱區，後續發展值得關注。

不過，張世宗也提醒，儘管從長線來看輝達的進駐對區域房市具正面助益，但畢竟從投資設廠到正式營運仍需時間，加上目前北士科仍處於開發初期，生活機能多仰賴芝山、明德等鄰近商圈，且區內工地施工密集，短期內難免會經歷所謂的「施工黑暗期」，對於自住族群而言，建議購屋前應實地勘察，仔細評估通勤與生活便利性。



更多鏡週刊報導

英特爾陳立武宴請供應鏈 用台灣工作經驗與台廠「交關」

輝達台總部定案／輝達台灣新總部落腳士林 黃仁勳笑稱：有點貴但就是頂級的

仁來瘋兆元宴／科技業搖滾巨星黃仁勳對粉絲有求必應 兆元宴拍照也很講究