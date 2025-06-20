新房還沒入住「整間被屎水浸泡」　陸屋主一看崩潰：無法接受

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸廣西省一名男子購屋裝修，沒想到入住之前卻接到房子滲水的通知，趕過去才發現整間房子泡在黃色污水之中，污水漫過腳踝，陣陣惡臭撲鼻，每個房間都遭殃。其實這間房子準備拿來當作婚房，但如今污水倒灌的狀況不只讓家具電器損壞，原定喬遷計畫也被迫中斷，讓他與家人崩潰無法接受。

南國今報報導，羅姓男子買下的房子位在柳州市一棟住宅大樓13樓，2024年5月交屋，並在10月完成裝修，洗衣機、冰箱等家電已經裝設完畢，但他決定讓新房子通風數月，並未立刻搬入，也時不時會來新家開窗透透氣。沒想到今年4月下旬，他突然接到通知新家滲水的電話，當他趕來打開家門才發現，黃色污水已經漫入家中每個房間，污水冒著泡泡，甚至可見排泄物。

在污水清理完畢之後，羅先生家中電器與家具受損，牆壁、門框都有明顯污漬和翹邊，其中一間臥室貼地擺放的板床縫邊仍有污水冒出，推測此處進了不少污水。

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羅先生家人認為，這次污水倒灌的原因與裝修無關。經查，13樓與12樓之間的公用管線被堵塞，污水因無法順利排出，最終倒灌至羅先生家中。

羅先生原本計畫5月入住新家，且這間房子是他與女友的婚房，但這狀況把一切計畫打亂，櫃子若全數拆掉重做，至少還需要上萬人民幣，也擔心地磚下方的水電是否受潮，被污水泡過的洗衣機、冰箱線路是否受影響。目前他已經請專家評估損失，並計畫透過法律途徑維護自身權益。