買中古屋半年！高雄女遭主委通知「機械車位壞很久」　怒告前屋主

▲機械車位。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名陳姓女子111年透過房仲向林女購買房屋，未料入住後卻發現機械車位早已故障而無法上升，過去前屋主林女置之不理，導致下層車位車主無法使用車位，而當初買房時林女從未告知此事；此外，陳女還控訴屋內有多處滲漏水，因此提出告訴，求償修繕費用83萬9524元、及精神撫慰金3萬6000元，合計87萬5524元。橋頭地院法官審理後，判處林女賠償31萬7571元為適當。可上訴。

判決書出，陳女111年10月30日透過房仲介紹，於11月與林女簽約買下一處含有機械上層車位的房屋，並於同年12月入住，未料112年4月間，陳女經大樓主委通知，才知道她購買的機械車位升降零件早已故障，根本無法上升，導致下層車位車主無法使用，過去林女被告知後均置之不理，因此問題延續至今，而當初買房簽約時，林女根本未曾告知。

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此外，陳女入住後還發現，夏季高雄接連颱風大雨後，屋內窗戶有多處滲漏水，且浴室地面排水也發生倒灌，經技師鑑定後，確認漏水問題於交屋前就已存在，但林女卻隱瞞且未於房屋現況說明書中揭露，還於契約中保證房屋無漏水，因此提告求償修繕費、精神撫慰金共87萬餘元。

對此，林女則表示，該車位在她97年購入房屋時就已經壞掉，有問過管理員，但管理員說沒人要修，而她的車位位於上層，就算無法升降仍然可以停車，當初賣房時已有要求房仲告知此事，是房仲刻意不說，而她認為該車位並非不能停，因此也未在合約上註記；而漏水部分，當初有講好保固半年，陳女入住後若有滲水應該早就會發現，但過了半年才來反映，請求權已經消滅。林女認為，地震、西曬都可能造成影響，不能用新屋的標準來鑑定30年的老房，況且在台積電插旗楠梓後當地房價大漲，陳女何來的精神損害？

法官審酌，鑑定報告為具相關專業之第三方土木技師到場依據現場實地會勘，應屬可信，而滲漏水情形足以影響房屋交易價值，自屬瑕疵；而機械車位林女也坦承早就故障許久，此部分亦屬瑕疵無疑，經勘驗修繕報價單、再考量折舊後，判處林女應賠償31萬7571元；而精神賠償部分，因陳女未舉證證明身心狀況受影響之程度、及人格權受到何種程度損害，因此此部分無足可採。全案可上訴。