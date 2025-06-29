太貴不敢下手？　內行揭內曝「喜歡就勇於出價」：屋主都願意談

▲資深房仲認為，喜歡就勇出價。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要怎麼議價，讓不少買房新手感到困擾，有資深房仲建議，如果看到喜歡的物件，就勇於出價，其實屋主是有意願談的，只是因為沒有價格走向，屋主不知道要降價多少比較好，即便最後價格談不攏，但至少努力過。

粉專「Lin's竹北房產筆記」指出，「我會建議買方，只要房子看有喜歡，就勇於出價。」他指出，現階段房市中，屋主通常有意願與買方談價格，但若買方沒有明確的價格意向，屋主也難以判斷該降多少或是否需要降價。

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粉專建議，買方應該在看中喜歡的房子時，勇敢出價，「有出價但屋主不賣，那是屋主的事，至少我們已努力過」。他特別提到，最令人遺憾的情況是買方因猶豫不決而錯失機會，最終得知心儀房屋被他人買走，「得知房子被買走的消息還不打緊，價格還是你原本可以出得到的」。

最後，粉專總結2重點，「價格都是談出來的、你需要的是梁靜茹的勇氣。」

貼文掀起熱論，「我需要的不是勇氣，是新台幣」、「明知道現在可能是台灣歷史房市高點，要出價也是需要梁靜茹的勇氣」、「沒有賣不出去房子， 只有賣不出去的價格」。

另外，不少網友直呼言，賣方一開始就該降價賣，「那為什麼屋主不直接開一個合理的價格就好了」、「想成交就屋主自己先降價，便宜才有客人上門」。粉專回應，「屋主想賣高，買方想買低，這人之常情。倒不用一直講屋主開價如何如何。你想用多少買才是重點」。