夫妻WFH想生2孩「嫌30坪太小」！過來人曝理想坪數：至少4房

▲夫妻倆計畫生小孩，擔心房子空間不夠。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

如果與長輩同住，或是要生小孩，勢必要買比較大的房子，就有網友表示，與老公目前居住在一間30坪的三房住宅中，目前僅兩人居住，但夫妻倆計劃未來生兩個小孩，擔心空間不足，求問房子要幾坪才夠住，貼文掀起熱論。有過來人建議，「30坪以上、4房」才夠用。

人妻在Dcard發文，夫妻倆都在家上班，家中配置包括一間主臥、一間老公工作室、一間儲物室，而她則在客廳工作。雖然目前僅兩人居住，但夫妻倆計劃未來生兩個小孩，擔心空間不足，「感覺家裡的空間再養兩個小孩，實在是很擁擠」。

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她透露，跟老公都是在鄉下長大的孩子，小時候都是住透天厝，大學畢業後到北部工作，才發現北部房子的空間實在太小，於是尋求建議，有兩個小孩的家庭需要多大的居住空間才足夠。

貼文一出，過來人建議至少需要40坪以上的空間，「至少權狀40，室內實坪27坪才夠，客廳5坪，三個房間5+5+5坪」、「室內坪數應該會需要30-35坪（因為你們還需要額外的辦公空間），尤其兩個小孩性別不同，未來還需要有各自獨立的房間」、「主臥+工作室+2間小孩房，當然至少要4房阿，小孩總會有長大要分開睡的那天」。

還有網友分享自家格局，「我們是室內32坪，3房+1全木製和室，老公也是在家工作，我偶爾居家辦公，無小孩」、「4房比較剛好，我家就2小孩30坪3房，高中前我跟我哥都在學校+補習班，所以回家就睡覺而已，大學就住宿，基本家裡也空出來」。