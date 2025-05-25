總價3千萬的房子誰買單？他曝家庭年收「至少342萬起跳」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在光是一間1千多萬的房子，就已經讓很多買房族覺得壓力山大了。就有資深房仲分析「總價3000萬的房子都誰在買？」發文拆解買得起這種房子的條件，用房貸試算揭露背後的金錢門檻，直言這種總價「已經不是一般思維在操作的範圍了」。

粉專「Lin's竹北房產筆記」指出，以八成貸款、30年期、利率2.54%來算，每月本息攤還大約是9.5萬到10萬。若房貸不超過收入1/3，等於家庭年收入需達342到360萬，才是合理的貸款範圍。同時，購屋總自備款（包含稅費、代書費、仲介費、裝修、家具等）大約也要700至750萬，對一般受薪族來說是很大的壓力。

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話鋒一轉，他指出高總價房產的買家邏輯完全不同。「如果有家人可幫忙，爸媽合力贈與244+244=488萬／年，跨個年度就976萬自備款到手；或是，如果沒有爸媽可幫忙，但手上有早些年購買未實現損益的資產（房子或股票），也可透過變賣資產籌措自備款。」

他強調，對於沒有這些資源的人，選擇較低總價的物件才是實際之道，「一定會有你的守備區間帶的物件，只不過房子條件不見得入得了你的眼就是了。」最後，他提醒大家在買房路上，「懂得釐清自己的需求、預算與能力，是件很重要的事。」