「在街道曬衣服」挨罰4萬！他曝英國6奇葩法律：亂按門鈴也違法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房產專家何世昌日前發文分享，英國6個可能不小心會觸犯的奇葩法律，包括無故按門鈴後逃跑、在公共場合抖動地毯等；不僅如此，更禁止居民在街道上曬衣服，違者最高開罰1000英鎊（約新台幣4萬元）。

臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」日前發文，分享住在英國的居民，可能會觸犯的幾個奇葩法律，像是無故按門鈴後逃跑、在公共場合抖動地毯、在「可疑情況下」處理鮭魚、在人行道上搬運木板等，連在街道上曬衣服，都是違法行為。

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1.無故按門鈴後逃跑

依照《倫敦警察法》規定，任何人故意、肆意地拉響門鈴或敲門，而無合法理由打擾任何居民，或故意、非法地熄滅任何燈火，都是違法行為。

不過，根據《上門銷售條例》，銷售人員可以挨家挨戶推銷並不違法，因此出現「諾丁漢敲門者」（Nottingham Knockers）流氓式的銷售人員，這類銷售人員會死纏爛打、以高價推銷劣質商品，瞄準那些不好意思拒絕上門推銷的屋主，且會持續上門說服他們消費。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

2.在公共場合抖動地毯。

依《倫敦警察法》第60條規定，任何人不得在上午8點前於公共場合或街道上，敲打或抖動任何地毯、小地毯或墊子（門墊除外），否則屬於違法行為。

3.在「可疑情況下」處理鮭魚

依照《鮭魚法》第32條規定，在「可疑情況下」處理鮭魚是違法行為，該法令涵蓋在英格蘭、威爾斯與蘇格蘭等地區，主要是為了保護非法捕撈鮭魚。

4.在人行道上搬運木板

按《倫敦警察法》規定，禁止在人行道上搬運木板，但若是將木板搬至汽車內、或搬至建築物內是允許的。

5.禁止在街道上牽牛

根據《大都會街道法案》，除非獲得特別許可，否則在上午10點至下午7點的特定時間段內，禁止在街道上牽牛。

6.將衣服晾曬在街道上

依照《城鎮警察條款》規定，禁止民眾將衣服晾曬在街道上，否則最高可以罰款1000英磅，但晾曬在陽台並不違法。不過，英國有些房東，會在契約內禁止房客把衣服晾掛在陽台上。