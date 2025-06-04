輝達落腳北士科　10分鐘捷運生活圈房價「最低6字頭」

▲輝達（NVIDIA）將進駐北士科，掀起房市話題。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）將進駐北士科，以最近的捷運站點芝山站為中心，統計車程10分鐘內各站點周圍房市，房價最親民的是唭哩岸，每坪均價僅62.5萬元，與芝山站僅相隔5分鐘，每坪均價就差了20萬元。

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輝達（NVIDIA）今宣布進駐北士科，永慶房產集團以最靠近北士科的捷運芝山站為中心，找出車程約10分鐘內的各捷運站點，並統計、分析該站點的周邊房價。

唭哩岸站為此次統計中價格最為親民的站點，近1年的成屋平均單價約為61.6萬元，與芝山站僅相差5分鐘車程，平均單價卻便宜了高達20萬元。

▲距離捷運芝山站（北士科鄰近站）車程10分鐘內捷運站。（表／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「唭哩岸站點周邊公園綠地眾多，距離北投運動中心也近，周邊又有學區加持，隨著周邊機能完善，加上相對親民房價，受首購族群青睞。」

住商不動產士林文林加盟店長紀翊平補充：「唭哩岸站周圍房屋普遍較老，以公寓、國宅、老華廈產品居多，因此平均單價較低，而公寓2、3樓與中古大樓價差不大，均價在6字頭，以台北市來說確實是相對親民的選擇，未來也有機會吃到北士科題材。」

若民眾想要購入屋齡較新的住宅，則可考慮奇岩站、民權西路站、雙連站，其平均屋齡均在20年以下。陳金萍表示：「奇岩站為北投站的下一站，屬於北投生活圈的延伸地帶，生活機能不錯，周邊有不少新建案，而近1年房價剛邁入7字頭，房價也親民。」

而民權西路站坐落於大同、中山交界處，是淡水信義線與中和新蘆線的雙捷交會站，不僅交通四通八達，周邊生活機能亦相當完善。

陳金萍指出：「民權西路站周邊住、商混合，不僅坐落著商辦，同時也鄰近晴光商圈、雙城街夜市等地，商業、生活機能兼具，加上有學區加持，讓該區即便價格不斐，交易仍十分熱絡。」

至於雙連站，陳金萍表示：「緊鄰中山商圈、寧夏夜市，商業機能與生活便利性高，不僅鄰近馬偕醫院，周邊也有綠地、店家，生活氛圍濃厚，而隨著該區域周邊新建案釋出，也讓整體屋齡明顯年輕化。」

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