豐原10年家戶數增14%　小家庭捨透天移情新大樓

▲豐原區戶數在過去10年間增幅達14.3%，顯示出區域內單人戶、雙人戶與核心小家庭比例上升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

數據顯示，豐原區戶數在過去10年間增幅達14.3%，顯示出區域內單人戶、雙人戶與核心小家庭比例上升。隨著健康產業園區、國民運動中心等重大建設推進，專家分析豐原本身生活機能成熟、房價基期合理，是少數兼顧生活品質與價格門檻的地區。

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根據台中市政府民政局統計，豐原區從2015年4月的5萬2321戶增加至2025年4月的5萬9795戶，10年間增幅達14.3%，實際比對實價登錄，10年前豐原區中古屋行情平均單價為14.71 萬元，10年來平均單價已拉抬至27.19萬元，漲幅84%，而近年預售大樓興起，以2025年預售屋實價登錄資料顯示，預售屋平均單價為43.62萬元。

豐原區的交通網絡成熟，除了既有國道一號、四號及台鐵豐原站外，「東勢至豐原生活圈快速道路」預計在2028年全線通車。此外，捷運紅線延伸至豐原大道的可行性研究也已啟動，未來若設站成真，將更強化軌道交通便利性。

近期，「亞大豐富健康產業園區」、「豐原國民暨兒童運動中心」也都成為區域利多建設之一。

▲「久樘雋陽」產品規劃以36~43坪的3房與3+1房為主。（圖／記者陳筱惠攝）

隨著建設題材加持，豐原區吸引多家品牌建商紛紛布局新案。最新預售案「久樘雋陽」選址於亞大健康園區與豐原國民運動中心之間，產品規劃以36~43坪的3房與3+1房為主，主力總價落在1700~2400萬元。

而豐原市中心「慶山明仁」，規劃36、39坪，成交均價來到每坪48.75萬元，「富宇大宅豐鼎」同樣規劃3房37、42坪、4房43、52坪產品，成交均價來到每47.26萬元。雖拿神岡區門牌，但實際與豐原僅隔一街的新案「葫蘆墩Golden Park」則是逆勢推出21~31坪2~3房產品，實價登錄揭露單價也來到42萬元。

▲豐原區域住宅市場正處於轉型期，傳統透天仍需求穩健，大樓產品逐步填補新型態居住需求。（圖／記者陳筱惠攝）



葫蘆墩建設副總盧毓倫觀察：「過去豐原區以透天為主的居住習慣，近年則由大樓案填補小家庭的真空帶。」

中信房屋豐原圓東加盟店店長羅玉幸指出：「豐原區生活機能成熟、房價基期合理，加上建設推進速度快且地段選擇彈性高，對在地換屋、自住首購及準備退休的壯世代族群而言，均是能兼顧生活品質與價格門檻的地區。」

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