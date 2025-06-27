租金飆荷包縮　租屋族精省全攻略

▲租金直直漲，民眾能依據身分條件和需求選擇社宅或包租代管物件，省錢省力。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

房租漲不停，今年4月房租指數達108.36，創下歷史新高。事實上，自2022年來租金上漲的速度飛快，累積漲幅破8％，面對這樣的大環境，租屋族究竟該如何聰明省荷包？近期國家住都中心釋出位於雙北、桃園、中壢和高雄1,470戶招租，金額最低的套房只要新台幣6,390元，受理申請時間為6月9日到7月8日，像這類社宅招租就是租屋族可以特別留意的訊息。

央行信用管制打炒房、銀行限貸，再到美國關稅風暴，全台房市買氣急凍，在買方觀望縮手之際，租賃市場熱度卻不減反增；然而隨著房租逐步墊高，租屋族的負擔越來越重，根據行政院主計總處資料顯示，2025年4月房租指數為108.36、全國房租年增率為2.4％，創下歷史新高。

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社會住宅 性價比高

住商機構也彙整七大都會區2024年全年平均租金單價統計，其中新竹縣、新竹市、桃園市、新北市均達雙位數漲幅，分別是21.9％、12.5％、11.2％和10.9％。房租隨通膨等因素拉高，要怎麼聰明租屋，成了租屋族重要功課。

攤開市場租屋物件，社會住宅（政府社宅、包租代管社宅）租金較周邊行情來的低，最吸引人；此外，由租賃服務業者轉租物件也明顯變多，最大好處是有專人管理，隨CALL即到，一條龍各式服務讓租客省時省力。

▲承租國家興建的社會住宅性價比最高，但需符合特定身分條件。





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