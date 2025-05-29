14坪套房底價256萬　台中微型商辦鼻祖現法拍甜價

▲台中西區「中港商業辦公室大樓」出現套房法拍，價格不到300萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中西區一間約14坪套房，進入第三拍底價256萬，該地點位於SOGO與草悟道商圈之間的「中港商業辦公室大樓」，根據公告資訊，該物件格局屬於套房型態，附設獨立衛浴與基本隔間，為民間借貸糾紛導致查封流入市場。專家認為，在微型辦公需求崛起前，該區就已具備住商混用的原始雛形。

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位於西區一戶13.37坪的套房，即將於6月中進行第3拍，底價僅256萬元，較首拍金額400萬元整整下修144萬元，根據公告資訊，該物件地址為忠明南路上，屋齡約31年，權狀坪數13.37坪，套房型態附設獨立衛浴與基本隔間，經查，該案為民間借貸糾紛導致查封流入市場。

查閱實價登錄資料，同棟8樓相似坪數物件去年以340萬元成交，等於目前第3拍底價足足便宜了84萬元，若順利以底價拍定，換算每坪單價僅約19.15萬元，堪稱市中心罕見的低總價物件。

▲台中西區有不少商辦大樓，這類小坪數商辦可說是現在微型商辦的始祖。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱：「這類小坪數商辦大樓產品，過去常見於舊市區地段，具備基本使用彈性，早年多由創業族、小型設計事務所或接案工作者進駐，甚至在微型辦公需求崛起前，就已具備住商混用的原始雛形，可說是『微型商辦』的始祖。」

近年房市吹起「微型商辦」風潮，以七期新案最具代表性。許多建商陸續推出25至45坪的企業級辦公空間，總價動輒2000萬元起跳，訴求挑高設計、共享會議室、門廳接待與頂級外觀，吸引自由工作者與新創企業進駐。開發商主打「小而強」的空間效率，並強調地段機能與生活便利，迅速成為商辦市場新寵。

▲該棟大樓格局多為小套房形式的辦公室，平均單間月租金約1萬元上下，過去1年成交單價約25萬元左右。（圖／記者陳筱惠攝）

相較之下，位於西區舊市區的「中港商業辦公室大樓」雖無七期新案的華麗外觀與企業配套，但總價僅256萬元，具備獨立衛浴與點交條件，加上鄰近草悟道、勤美誠品與SOGO百貨等成熟商圈，對於預算有限的自用客或小規模創業者而言，依然具備一定吸引力。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰認為：「該大樓位於台中市西區精華地段，格局多為小套房形式的辦公室，平均單間月租金約1萬元上下，過去1年成交單價約25萬元左右，此次3拍約市價75折，即使投資人標下後出租，租金報酬率也相當不錯，預料可以順利拍出。」

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