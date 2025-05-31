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徐華辰／法拍斷頭潮沒來！　高雄標脫率創5年次高

▲▼法拍,投標室,台中,溢價。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年第一季台南與高雄的法拍市場，台南法拍案件數創近5年新低，待標件數較去年同期銳減27%，高雄則展現穩健熱度，投資人信心不減。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

中央銀行自2024年9月推出第七波信用管制措施後，全台房市交易量急凍，然而法拍市場未如預期掀起斷頭潮。

根據寬頻房訊最新統計，2025年第一季台南與高雄的法拍市場，台南法拍案件數創近5年新低，待標件數較去年同期銳減27%，高雄則展現穩健熱度，投資人信心不減，標脫率創5年次高。

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台南房市自2018年起受南科與台積電題材帶動，房價持續上揚。然而，2025年第一季法拍市場表現低迷，待標件數大幅下滑，標脫率僅9.39%，加價率低至4.64%，雙雙創區域新低。

主因包括房市政策收緊及美國關稅調整的不確定性，導致市場觀望氣氛濃厚，購屋者信心不足。即使法拍屋價格相對親民，投資人出手意願仍顯著降低，平均得標拍次延後至第3拍，顯示購屋者認為台南房價已達高點，入場心態轉趨保守，傾向等待更低價位進場。

相較之下，高雄法拍市場在2025年第一季表現亮眼，標脫率創5年次高，平均得標拍次提前至2.37拍，反映投資人搶標積極，出手時機明顯提前。

區域 年度 待標數(件) 待標件數增減 得標數(件) 標脫率
台南 2025 426 -27.00% 40 9.39%
  2024 541 -5.18% 83 15.34%
  2023 569 11.07% 76 13.36%
  2022 506 -12.25% 65 12.85%
  2021 568 -6.34% 89 15.67%
高雄 2025 648 -18.06% 122 18.83%
  2024 765 7.71% 122 17.25%
  2023 706 4.11% 113 16.01%
  2022 677 -22.75% 157 23.19%
  2021 831 -10.50% 149 17.93%

▲南二都近5年法拍數據。（ETtoday製表）

雖然高雄法拍市場加價率維持10%以上，變動不大，但投資人對高雄房市的長期看好態度顯而易見。受惠於台積電設廠、橋頭科學園區及亞洲新灣區等重大建設推動，高雄房市持續吸引投資目光，法拍市場熱度預計將延續，未來房價仍有上漲潛力。

這也反應南二都房市在政策與經濟環境影響下的不同動能，台南市場短期內可能持續觀望，高雄則因建設題材加持，投資信心穩固。

徐華辰小檔案

經歷：瑞士商菲利普莫里斯台灣分公司merchandise、東森房屋
加盟事業部科長

現職：寬頻房訊發言人

關鍵字：法拍台南高雄斷頭Q1名家專欄徐華辰寬頻房訊

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