徐華辰／法拍斷頭潮沒來！　高雄標脫率創5年次高

▲2025年第一季台南與高雄的法拍市場，台南法拍案件數創近5年新低，待標件數較去年同期銳減27%，高雄則展現穩健熱度，投資人信心不減。（示意圖／記者陳筱惠攝）
文／寬頻房訊發言人徐華辰
中央銀行自2024年9月推出第七波信用管制措施後，全台房市交易量急凍，然而法拍市場未如預期掀起斷頭潮。
根據寬頻房訊最新統計，2025年第一季台南與高雄的法拍市場，台南法拍案件數創近5年新低，待標件數較去年同期銳減27%，高雄則展現穩健熱度，投資人信心不減，標脫率創5年次高。
台南房市自2018年起受南科與台積電題材帶動，房價持續上揚。然而，2025年第一季法拍市場表現低迷，待標件數大幅下滑，標脫率僅9.39%，加價率低至4.64%，雙雙創區域新低。
主因包括房市政策收緊及美國關稅調整的不確定性，導致市場觀望氣氛濃厚，購屋者信心不足。即使法拍屋價格相對親民，投資人出手意願仍顯著降低，平均得標拍次延後至第3拍，顯示購屋者認為台南房價已達高點，入場心態轉趨保守，傾向等待更低價位進場。
相較之下，高雄法拍市場在2025年第一季表現亮眼，標脫率創5年次高，平均得標拍次提前至2.37拍，反映投資人搶標積極，出手時機明顯提前。
|區域
|年度
|待標數(件)
|待標件數增減
|得標數(件)
|標脫率
|台南
|2025
|426
|-27.00%
|40
|9.39%
|2024
|541
|-5.18%
|83
|15.34%
|2023
|569
|11.07%
|76
|13.36%
|2022
|506
|-12.25%
|65
|12.85%
|2021
|568
|-6.34%
|89
|15.67%
|高雄
|2025
|648
|-18.06%
|122
|18.83%
|2024
|765
|7.71%
|122
|17.25%
|2023
|706
|4.11%
|113
|16.01%
|2022
|677
|-22.75%
|157
|23.19%
|2021
|831
|-10.50%
|149
|17.93%
▲南二都近5年法拍數據。（ETtoday製表）
雖然高雄法拍市場加價率維持10%以上，變動不大，但投資人對高雄房市的長期看好態度顯而易見。受惠於台積電設廠、橋頭科學園區及亞洲新灣區等重大建設推動，高雄房市持續吸引投資目光，法拍市場熱度預計將延續，未來房價仍有上漲潛力。
這也反應南二都房市在政策與經濟環境影響下的不同動能，台南市場短期內可能持續觀望，高雄則因建設題材加持，投資信心穩固。
徐華辰小檔案
經歷：瑞士商菲利普莫里斯台灣分公司merchandise、東森房屋
加盟事業部科長
現職：寬頻房訊發言人
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