薪水追不上房價！家人碎念「沒買房不踏實」　網一面倒：沒比較強

▲原PO想知道，現在年輕人都得起房嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都覺得，自己的薪水追不上房價，近日就有網友發文表示，現在的房價很高，再怎麼存錢，也只能勉強買一間小的，所以他目前都是以投資為主，只是家人卻覺得他30歲了還沒有房子很不踏實，因此他就想知道，大家都是先存頭期款，還是先建立現金流？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「現在年輕人還買得起房嗎」為標題發文，提到現在的房價高，薪水根本追不上，所以他從去年開始，定期定額買0050，有意長期投資，今年又因為有現金流需求，開始買了00929。他透露，他想要每個月都能領到穩定的配息收入，以提早退休。

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只是原PO透露，家人卻覺得他已經30歲了還沒有房子很不踏實，還會拿其他人跟他比較。但原PO其實認為，現在房價高，如果為了買到房子，就挑了一間不喜歡的房子，形同把幾十年綁在一個不那麼滿意的選擇上。因此他想知道，大家會先存頭期款並早點進場，還是會建立現金流，之後再買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要為了符合別人的期待硬買房，買不起、還不起，兩年後直接法拍真的沒比較強」、「只能說沒有看到喜歡的不要硬下手，你會很痛苦，然後建議至少股市資產部位累積到至少2個300萬（600萬）再來考慮買房」、「不要越級打怪，多少頭期就買多少的房子，慢慢換成大間或是市區的房子，接受抗性你就可以找到合適的房子」。