連假放4天才回家「冷氣沒關怎麼辦」　她崩潰！一票人給答案

▲原PO出門才想起冷氣很像忘了關。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人已開始吹冷氣，甚至許久沒關掉，而一名妹子哀號，她要4天後才會回家，如今在路上才想起冷氣不知有無關掉，就怕會壞掉，因此求助大家怎麼辦？文章引發討論，「一級能效變頻冷氣的話安啦」、「不會壞，只有電費問題」；其中有網友出國1個月也發現冷氣沒關，當期電費所幸只有2000多元。

一名女網友在Dcard表示，出門實在太趕，到了外面才忽然想起冷氣，不知有沒有關掉，由於她4天後才會回去，頓時崩潰又急問大家，「會怎樣嗎？冷氣會不會壞掉還有電費問題？」

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文章一出，網友紛紛回應，「不會壞，家裡養寵物整年幾乎都沒關冷氣，冬天是改開暖氣」、「我們公司機房冷氣從來沒關也沒事」、「不會壞，只有電費問題」、「還好我冷氣可以遠端遙控，手機關掉就好」、「一級能效變頻冷氣的話安啦，我過年期間冷氣沒關過，電費單也才3000多元」、「不是瓦斯沒關就好」、「記得之前有媒體實測過，小套房連開一個月電費不到1000元」、「租屋的話看可不可以請房東幫你關」。

但也有人直呼，如果冷氣是老舊的窗型機款，恐怕要做好荷包大失血的心理準備，「收到電費帳單那天是最冷的」、「看你是什麼冷氣，窗型準備電費大爆炸」、「我上次也是回家3天都沒有關冷氣，一到家很涼，但看到電費的心更涼」。

也有過來人分享，「有一次我以為關冷氣了，然後我就出國去瑞士了，兩週後回來，開門一股涼風吹來，我的心也涼了，更棒的是，落地窗門也忘記關，內心忐忑該期電費，還好只有2000多元」。