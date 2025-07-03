雨天「雨水滴在欄杆上」把人吵醒！她求助　網曝唯一解：只能換了

▲原PO覺得雨落在欄杆上的聲音太大，影響到她休息。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人不喜歡下雨天，除了潮濕之外，也覺得雨落下的聲音很吵。近日就有網友發文透露，她去年買了房子，但只要遇到下雨天就是惡夢，因為雨滴在欄杆上，滴滴答答的聲音實在很吵，不知道這要怎麼解決呢？貼文曝光後，引起討論，其中不少人都建議她裝氣密窗。

這名網友在Dcard上，以「買房子後下雨天的困擾」為標題發文，提到她去年買了房子，目前住在二樓，但每次只要碰到下雨天，她就覺得是惡夢，因為雨滴在欄杆上，滴滴答答的聲音實在很吵，是會把人給吵醒的那種音量。

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原PO說，她雖有找建商協助，但也只有稍微調整欄杆而已，之後若有類似狀況，也無法再改善了。由於現在下雨天仍然有聲音，且即便貼了隔音墊還是會有聲響，因此她就想知道，現在應該怎麼辦？有什麼解決的方式嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能是我異於常人，這個環境音反而心情安定，適合入眠」、「感覺窗戶的問題比較大欸」、「練習聽白噪音」。其中就有不少網友則建議，「是你對聲音比較敏感吧！先睡覺戴耳塞試試，再不行只能換氣密窗了」、「氣密窗唯一解」、「換窗戶，氣密窗真的會小聲很多」、「換氣密窗就解決了」。