店家廣播喊「青埔人」不是中壢　在地人超開心！全場吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

青埔位在桃園，有一名網友表示，在臉書社團看到青埔人因為一間連鎖服裝店廣播說「青埔」而非「中壢」感到自豪，讓他忍不住看傻，覺得當地人是不是產生優越感了，話題引發熱論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「青埔是一個會有自豪感的地方嗎？」說他在某臉書社團看到衣服門市廣播說「青埔」而非「中壢」，結果有青埔人因此感到自豪，讓他忍不住傻眼，「這幾年突然住到有優越感歧視自己的行政區了？」

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原PO也在文中貼出兩張臉書社團截圖，一則寫著「認真聽店內廣播,會聽到：我們為『青埔人』特別準備……。我覺得很威耶！不是用行政區的xx人喔！是『青埔』。真好！」留言則紛紛點頭，「充滿青埔價值，情緒給滿」、「真der，身為青埔人，除惹爽，就是舒服。」

貼文一出引發熱論，「實在是不懂住在一個新房才這種價格的地方是哪裡來的優越感@_@」、「桃園到底要分幾國」、「中壢也從不說自己桃園人，青埔也不說自己住中壢。」

也有網友表示，「認真說，青埔跟中壢真的不同，兩邊比起來，中壢比較有煙火氣，是生活成長的地方；青埔比較偏上班辦公出國出行的地方吧」、「最近流行的區域劃分是，青埔高鐵跟竹北高鐵自成一國。遇到自稱住竹北的，哥會再問是青埔高鐵區還是竹北高鐵區的。」