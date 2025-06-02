粉紅泡泡變福壽螺卵？　台南河樂廣場店面招租4.5萬起

▲南市政府在河樂廣場辦「520愛情許願池」活動到6月底，布置逾10萬顆「粉紅泡泡」，被批像一堆福壽螺卵，近期店面首度招租引發關注。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
台南市政府在河樂廣場辦「520愛情許願池」活動到6月底，布置逾10萬顆「粉紅泡泡」，被批像一堆福壽螺卵，近期河樂廣場店面首度招租，引發網友熱議，詢問度相當踴躍。在地房仲指出，目前該廣場店面開出單坪2500元招租，換算月租金4.5萬元起。
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台南河樂廣場位於中西區，配合情人節營造10萬顆「粉紅泡泡」，活動至6月底，有在地人大讚浪漫，但也引來民眾批評「像極了福壽螺卵」。近期有網友在臉書粉專PO文，招租河樂廣場店面，吸引不少民眾詢問租金，反應相當踴躍。
台南市政府指出，河樂廣場原址為中國城，拆除後2023年引進民間企業經營，委外年期為15年，得優先續約5年，由台灣守護文創有限公司取得經營權，近期首度公開招商。
▲中西區雖是台南蛋黃區，但因缺乏大塊素地，近年推案量也不多。（圖／記者張雅雲攝）
台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，台南中西區的河樂廣場自2020年完工啟用後，已成為台南知名景點之一，附近就是國華商圈、海安商圈，目前招租中的9間店面，坪數為18~75坪，租金單坪2500元，換算月租金4.5~18萬7500元。
蔡裕荏指出，河樂廣場已經串聯海安路商圈，周邊商業機能相當發達，附近以透天店面為主，因早期開發，部分屋齡已超過50年，1樓店面租金單坪落在1500~2500元。
中西區雖是台南蛋黃區，但因缺乏大塊素地，近年推案量也不多，星鑽特區是河樂廣場周邊最新的市地重劃區，具備吸引人口進駐優勢。以建商土地的取得成本換算，去年首度有新案進場銷售，出現5字頭價格，創台南有史以來，新重劃區起手價的新天花板，周邊中古大樓釋出量也不多，屋齡20~30年大樓，均價約25萬元上下。
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