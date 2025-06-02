高雄國賓飯店容積爭議　自救會再槓高市府！大陸建：依法送審

▲高雄國賓飯店的危老重建案近期因耐震評估爭議，自救會再度槓上高雄市府，目前掛滿抗議紅布條。（圖／高雄國賓飯店不當容積自救會提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄國賓飯店的危老重建案近期因耐震評估爭議，自救會再度槓上高雄市府，掛滿抗議紅布條，該案歷經3次耐震初評，自救會找來第四方鑑定報告，強調絕非危樓，高市府則認為應以「中間軟弱層」進行耐震分析，雙方無共識。大陸建設則回應「依法申請，依法送審。」

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高雄國賓飯店1981年12月正式開幕，位於前金區，坐擁愛河第一排美景，是港都十分經典的地標，而國賓2022年底與厚生及欣陸投控旗下大陸建設簽署合作開發案契約，將高雄國賓比照台北國賓申請危老重建，計畫將重新打造飯店式豪宅，高雄國賓則在2023年1月底熄燈，啟動危老重建。

因容積率高達1142%比京華城還高，鬧得沸沸揚揚。近期再度因耐震評估，成為鎂光燈焦點。

高雄市政府工務局強調，國賓飯店危老重建案審查依法進行，耐震評估由專業技師公會嚴格把關，從2020年起歷經3次初評，最新為2024年委託台灣省結構技師公會進行第三方評估，R值53.08，確認4樓有「中間軟弱層」，符合重建標準。

高雄國賓飯店不當容積自救會對此提出強烈反駁，2日公布由台南市土木技師公會完成的「第四方」鑑定報告，該報告依國土署PSERCB系統與耐震規範分析，4樓並非軟弱層，且建築基面應為地面1樓，而非4樓。以1樓評估的R值27.25清楚顯示大樓結構安全。

▲自救會呼籲高市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則自救會將提起司法訴訟。（圖／記者張雅雲攝）

自救會並痛批，國賓飯店原結構設計4樓有44支鋼柱，但台灣省結構技師公會任意忽略弱軸鋼柱，才使R值大於45分，變成危樓，若評估時可任意拿掉弱軸鋼柱，「那全台灣包括台北101大樓及所有建築物都可以評估成危樓。」

同時，自救會呼籲高市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則自救會將提起司法訴訟。

高雄市工務局指出，針對1樓作為基準層，並引用R值27.25的說法，並不正確亦不具專業依據。台灣省技師公會已明確說明，1樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估之基準。對於部分住戶對評估結果所持疑慮，市府予以尊重，惟截至目前，尚未接獲任何具體事證足以證明評估結果違法或明顯錯誤。

對自救會大動作抗議，大陸建設發言人葉昭慶2日表示：「本案所有的開發過程，都依法申請，依法送審。」

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