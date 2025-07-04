「中山鉑悅」位亞太科技走廊核心　精裝修帶動市心置產熱

▲「中山鉑悦」位於南高市心，不僅佔據S廊道中心，更緊鄰高雄車站大都更第一環計畫。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年強勢崛起為「亞太最強黃金科技走廊」核心城市，帶動高雄2024年吸引民間投資突破1000億元。「中山鉑悦」位於高雄市中心，不僅佔據S廊道中心，更緊鄰高雄車站大都更第一環計畫，首創「All in One日系精裝修」概念，精裝修加5大時尚家電，讓購屋一次到位。

嘉義到屏東的這條「亞太最強黃金科技走廊」，根據南科管理局統計，共有11個產業園區，其中就有6個位於高雄， 讓高雄一舉躍居為科技走廊核心。

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▲高雄新車站作為城市門戶的地位，將成為帶動整個科技走廊發展的關鍵支點。（圖／業者提供）

6大園區產業涵蓋半導體、顯示器、人工智慧（AI）及電動車等，合計超過300家國際企業進駐高雄，並有輝達（NVIDIA）主導的AI新創中心，奠定高雄成為全球經濟重鎮的地位，據高雄市府統計，2024全年成功招商突破千億，達1021億元，民間投資金額再創歷史新高。

此外，科技走廊與國際航運中心、高雄港、臨港線輕軌、亞灣無縫銜接，強化高雄作為海空轉運樞紐的角色，外界預測，高雄將成為亞洲經濟發展的關鍵城市。

▲「中山鉑悦」僅一站捷運即可抵達高雄火車站，享有成熟商圈、百貨公司及便利生活機能。（圖／業者提供）

而其中扮演關鍵角色的高雄新車站，串聯台南、高雄與屏東，也是高雄交通樞紐，未來高鐵將南延直達高雄火車站，加上高雄市政府積極推動火車站周邊的高雄車站大都更計畫，強化高雄車站作為城市門戶的地位，成為帶動整個科技走廊發展的關鍵支點。

「中山鉑悅」位於大都更第一環，與亞洲新灣區形成雙軸並進格局，位於市心精華地段，緊鄰民生圓環綠廊道，以及3.8萬坪的中央公園，僅一站捷運即可抵達高雄火車站，享有成熟商圈、百貨公司及便利生活機能，吸引全台高端買家進駐，展現無可比擬的門牌效應與地段優勢。

▲「中山鉑悅」首創「All in One日系精裝修」概念，體貼購屋者，房價內含高規格裝潢與全套家電。（圖／記者張雅雲攝）

在產品規劃上，「中山鉑悅」專案經理陳俊偉表示，該案首創「All in One日系精裝修」概念，體貼購屋者，房價內含高規格裝潢與全套家電，不但讓已購客從交屋到入住無縫接軌，省下繁瑣的設計與裝修成本，並杜絕常見的施工延誤與追加預算問題，為施工品質嚴格把關。

裝修內容包括天地壁一體質感設計、整體收納櫃體，甚至加碼5大時尚家電，包括冰箱、冷氣、掃地機器人、洗衣機、飲水機，住戶一回家即享如同星級飯店般的舒適體驗，直接省下一大筆裝修預算。

「中山鉑悦」基本資訊

聯繫專線：(07)261-3636

基地位置：高雄市新興區中山一路．大同一路

格局規劃：2房~3房

坪數規劃：21~41坪

樓層規劃：地下6樓、地上36樓

接待中心：高雄市新興區中山．民生路圓環

官網連結：https://reurl.cc/jQKDxD