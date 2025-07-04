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「中山鉑悅」位亞太科技走廊核心　精裝修帶動市心置產熱

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「中山鉑悦」位於南高市心，不僅佔據S廊道中心，更緊鄰高雄車站大都更第一環計畫。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年強勢崛起為「亞太最強黃金科技走廊」核心城市，帶動高雄2024年吸引民間投資突破1000億元。「中山鉑悦」位於高雄市中心，不僅佔據S廊道中心，更緊鄰高雄車站大都更第一環計畫，首創「All in One日系精裝修」概念，精裝修加5大時尚家電，讓購屋一次到位。

嘉義到屏東的這條「亞太最強黃金科技走廊」，根據南科管理局統計，共有11個產業園區，其中就有6個位於高雄， 讓高雄一舉躍居為科技走廊核心。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄新車站作為城市門戶的地位，將成為帶動整個科技走廊發展的關鍵支點。（圖／業者提供）

6大園區產業涵蓋半導體、顯示器、人工智慧（AI）及電動車等，合計超過300家國際企業進駐高雄，並有輝達（NVIDIA）主導的AI新創中心，奠定高雄成為全球經濟重鎮的地位，據高雄市府統計，2024全年成功招商突破千億，達1021億元，民間投資金額再創歷史新高。

此外，科技走廊與國際航運中心、高雄港、臨港線輕軌、亞灣無縫銜接，強化高雄作為海空轉運樞紐的角色，外界預測，高雄將成為亞洲經濟發展的關鍵城市。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「中山鉑悦」僅一站捷運即可抵達高雄火車站，享有成熟商圈、百貨公司及便利生活機能。（圖／業者提供）

而其中扮演關鍵角色的高雄新車站，串聯台南、高雄與屏東，也是高雄交通樞紐，未來高鐵將南延直達高雄火車站，加上高雄市政府積極推動火車站周邊的高雄車站大都更計畫，強化高雄車站作為城市門戶的地位，成為帶動整個科技走廊發展的關鍵支點。

「中山鉑悅」位於大都更第一環，與亞洲新灣區形成雙軸並進格局，位於市心精華地段，緊鄰民生圓環綠廊道，以及3.8萬坪的中央公園，僅一站捷運即可抵達高雄火車站，享有成熟商圈、百貨公司及便利生活機能，吸引全台高端買家進駐，展現無可比擬的門牌效應與地段優勢。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「中山鉑悅」首創「All in One日系精裝修」概念，體貼購屋者，房價內含高規格裝潢與全套家電。（圖／記者張雅雲攝）

在產品規劃上，「中山鉑悅」專案經理陳俊偉表示，該案首創「All in One日系精裝修」概念，體貼購屋者，房價內含高規格裝潢與全套家電，不但讓已購客從交屋到入住無縫接軌，省下繁瑣的設計與裝修成本，並杜絕常見的施工延誤與追加預算問題，為施工品質嚴格把關。

裝修內容包括天地壁一體質感設計、整體收納櫃體，甚至加碼5大時尚家電，包括冰箱、冷氣、掃地機器人、洗衣機、飲水機，住戶一回家即享如同星級飯店般的舒適體驗，直接省下一大筆裝修預算。

「中山鉑悦」基本資訊
聯繫專線：(07)261-3636
基地位置：高雄市新興區中山一路．大同一路
格局規劃：2房~3房
坪數規劃：21~41坪
樓層規劃：地下6樓、地上36樓
接待中心：高雄市新興區中山．民生路圓環
官網連結：https://reurl.cc/jQKDxD

關鍵字：中山鉑悦高雄興富發蛋黃區中山路地標科技走廊高雄車站都更中央公園亞灣

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